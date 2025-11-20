¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

GIMNASIA. EL EJERCICIO NO SALE COMO ESPERABA.- Atentos a la bochornosa caída que ha sufrido la atleta que tenemos en imagen cuando se disponía a hacer un ejercicio de gimnasia sobre una barra fija.

ASCENSOR. UN HOMBRE VE CÓMO SU COCHE NUEVO CAE POR EL ASCENSOR DEL PARKING.- Un hombre de Perth presencia con asombro e incredulidad cómo su flamante Audi se estrella contra el suelo tras caer desde la plataforma elevadora de coches de un parking. El elevador ha sufrido un fallo y su coche ha caído desde un tercer piso. Ahora hay una disputa sobre quién debe pagar.

TAXI. LA TERRORÍFICA CLIENTA DEL TAXI.- Este taxista se lleva un buen susto cuando la pasajera que lleva saca un cuchillo para indicarle por dónde tiene que ir. Temiendo lo que pueda hacer la mujer, el hombre se quita el cinturón por si en algún momento tiene que salir corriendo.

BATMAN. BATMAN TIENE PROBLEMAS PARA ALCANZAR AL JOKER.- Un Joker le roba al cliente de una terraza. Batman le intenta cazar...pero tiene problemas con su capa y fracasa.

CACATÚA. LA CACATÚA ASUSTA AL HOMBRE.- En China, una pareja se relaja en su sofá. Pese a que están rodeados de animales, el hombre se lleva el susto de su vida al ver cerca una cacatúa y acaba dando un brinco.

PEDO. ATENCIÓN A LA SONORIDAD DEL CUESCO.- Durante una videollamada, a un hombre se le olvida silenciar el micrófono y se tira un pedo monumental que escuchan todos y se ponen a reír.

CAÍDA. RESBALA DOS VECES Y CAER AL AGUA.- No es el mejor día para este hombre. En un día de lluvia va andando por la calle con chanclas, cuando resbala y cae al suelo perdiendo una chancla dentro de un charco de agua. Cuando se levanta para recuperar su chancla, vuelve a resbalar y cae de cara al charco quedando completamente sumergido en el agua.

VENTANA. UNA MUJER ENTRA POR LA VENTANA Y SE QUEDE COLGADA DE ESTA GUISA.- Esta mujer ha intentado entrar en casa a través de la ventana, pero su ropa le ha jugado una mala pasada. En el intento, se le ha bajado la parte de arriba del mono y sus pechos han salido al descubierto, mientras su amiga no puede parar de reír.

CONCIERTO. EL CONCIERTO HA SIDO MUY BREVE.- Un grupo de jóvenes está tocando una canción cerca de un lago. De repente, una moto de agua pasa por detrás, derrapando y salpicando una gran cantidad de agua, que moja a los artistas.

REPORTERO. REPORTERO CAE EN LA CONEXIÓN BAILANDO.- Durante un reportaje en directo del programa En Contacto, de la televisión de Ecuador, desde una panadería, este reportero, llamado Santiago Naranjo, se cae intentando bailar salsa. El hombre se resbala cayendo al suelo directamente, provocando la risa de los allí presentes y de las personas que están en plató.