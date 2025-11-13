¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

Padre: Este padre sale de un local con su hijo en brazos. No va con demasiado cuidado y eso hace que mientras él cruza las cortinas bien, el niño choca contra ellas. Parece envasado al vacío

Spiderman: Spiderman acude a una fiesta infantil para exhibirse con sus volteretas en una cama elástica. El problema es que no mantiene el equilibrio y acaba desapareciendo del trampolín.

Batería: Alex González, batería de Maná, intenta hacer un movimiento imposible en plena actuación. Al dar el giro se resbala y acaba por los suelos.

Espectadora: Una mujer ha pasado por delante de una cámara que está grabando el paso de un corredor en una carrera de cross. Pese a que ha querido salir del plano, ha ido sincronizada con el corredor.

Yugo: Este hombre trata de enseñar a sus seguidores lo que es un yugo hidráulico. Al cruzar a través de él, su cabeza se le queda atrapada.

Patinadora: Esta mujer está patinando por una azotea. De repente se resbala, tropieza y cae sobre un techo que estaba abierto y termina cayendo algunos metros hacia el suelo.

Nieve: Este hombre llega a su destino. Por delante una cuesta en bajada con el suelo helado. El chico empieza a resbalar y para no caer tiene que coger velocidad, pero coge tanta, que deja la maleta en el suelo y se va corriendo calle abajo.

Balón: Atentos a lo que hemos presenciado en Guatemala. Un futbolista del Deportivo Achuapa le ha metido los dedos en el culo a un rival que estaba perdiendo tiempo en el córner protegiendo la pelota.

Noria: La persona encargada de controlar el funcionamiento de una noria en la India está tan borracha que ha dejado la noria funcionando sin control durante más de una hora. Una persona que está montada en la noria, ha grabado un vídeo presa del pánico y lanzando todo tipo de improperios (en hindi) al operario.

Moto: Un hombre farda de moto nueva delante de sus amigos. El chico, que le da gas a tope para quemar rueda, pero no se da cuenta que justo a su lado se para un coche de policía. Uno de los agentes se baja del vehículo y lo coge por la espalda, tirándolo al suelo.