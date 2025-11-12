¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

REVELACIÓN. HACE LA REVELACIÓN DEL SEXO DEL BEBÉ Y QUE SALGAN LOS POLVOS DE COLOR AMARILLO: Una pareja celebra la revelación del sexo de su bebé. Cuando el padre patea una bola para ver de qué color es, los polvos del interior salen amarillos. La pareja se queda completamente desconcertada porque esperaban que fuera rosa o azul.

PELEA. LAS MASCOTAS SE ACABAN PELEANDO: En China, una mascota se pone algo pesada con sus compañeros. Estas se hartan y hacen que acabe volando por los aires.

REPARTIDOR. REPARTIDOR NO PUEDE BAJAR DEL ÁRBOL POR UN PITBULL: Este chico, un repartidor de comida, se refugia en lo alto de un árbol después de intentar entregar un pedido en una casa en la que no había nadie y que el perro de la familia, un pitbull, intentara atacarlo. El chico graba toda la situación subido al árbol mientras el animal merodea la zona e incluso hace el amago de trepar.

TÁCTICA. ESTA ES LA TÁCTICA QUE TRIUNFA EN ÁFRICA: El fútbol sudafricano nos ha regalado una escena sensacional. El equipo que tenemos en imagen, los que visten de azul y rojo se ponen a hacer esto con empate a uno en el marcador y estando en el minuto 87. Resulta que era una táctica para que sus rivales se relajaran. Al final uno de ellos hace un pase en profundidad, aceleran la jugada y acaban marcando el gol de la victoria.

ESCENARIO. ARRASA CON EL ESCENARIO: En Portland, un hombre entra en el escenario y arrasa con el batería. Acto seguido se lanza al público que no sabe cómo reaccionar.