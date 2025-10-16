¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

Exhibición: Este hombre está haciendo un show con una cuerda que lleva un peso atado al final. La va moviendo hacia todas direcciones hasta que pasa lo que tenía que pasar: se da un golpe en toda la espinilla y se va cojeando.

Niño: Un padre cierra con pestillo las puertas de su casa. Detrás suyo, su hijo se escapa a la calle sin que él se de cuenta.

Suegra: Una pareja hace una fiesta para revelar el sexo de su bebé. Quien más lo celebra es la suegra que al ver los colores salir, se tira a una piscina por la euforia.

Atracción: En una atracción de feria de la India, este es el momento en que una de las tazas se desengancha de su eje con dos ocupantes en su interior. A pesar de que intentan aferrarse a la valla protectora de la atracción, esta continúa en marcha. Varios hombres irrumpen en ella para salvar a los ocupantes que, por suerte, no resultaron heridos de gravedad.

Danza: En Surigao del Norte (Filipinas), un empleado de un restaurante sorprendió a un cliente en su cumpleaños con una animada danza mientras cantaba. Los compañeros de trabajo se unieron a la interpretación y luego le entregaron un pastel de naranja con una vela

Fugitivo: Un fugitivo de Brasil se ha escondido en la caja trasera de una ranchera para burlar a la policía. El problema es que la ranchera era precisamente de un policia.

Robot: En China, un robot trata de subirse a un escenario durante una demostración. Al hacerlo, tropieza con un escalón y acaba por los suelos.

Lesionado: Este hombre está trabajando, cuando de repente caen una montaña de cajas al suelo a unos metros de él. Cuando ve el panorama, se acerca a las cajas y se tumba entre ellas para hacerse el lesionado.

Copa: Le ha sucedido al club de fútbol Libertad de Pirayú en Paraguay. Han hecho una rúa al proclamarse campeones de la división de honor de la liga pirayuense. El problema es que el autobus descapotable ha pasado por debajo de un cableado eléctrico y la copa se ha quedado enganchada entre los cables de la avenida provocando chispas y todo. El bus ha tenido que parar para que los jugadores fueran a recuperar el trofeo teniendo que usar palos.

Boda: En México, una mujer le pide a su hermana que grabe la boda con su cámara. Lo hace… pero para darle un toque personal, lo hace aplicando algunos filtros.