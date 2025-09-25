¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

BEBÉ. BEBÉ LE CUENTA A SU PADRE CÓMO LE HA IDO EL DÍA.- Este niño hace videollamada con su padre y coge el teléfono. El problema es que va moviendo el móvil sin parar hacia todos lados y lo va agitando de manera que el padre no puede ver nada.

NIÑA. NO QUIERE FOTOS.- (CON AUDIO) Una niña disfruta de su comida. Cuando sus padres se acercan a grabarla, la niña les advierte: “¡NO quiero fotos!”

RIVAL. COGE A SU RIVAL PARA AVANZAR.- Todos habréis escuchado alguna vez lo de, se ha llevado puesto a su rival. Pues en este caso es literal. En Perú, un jugador del equipo que viste de naranja ha cogido al extremo del equipo contrario cuando éste quería regatearlo. Debido a la diferencia de altura y peso ha podido llevarlo cogido hasta la línea de fondo.

BORRACHOS. DOS BORRACHOS SE METEN EN EL COCHE PATRULLA Y EXIGEN QUE LES LLEVEN A CASA. En la India, estos dos amigos iban tan borrachos que se subieron al coche de policía creyendo que era un taxi y exigieron que les llevara a casa. Cuando el agente intentó explicarles la confusión, en lugar de bajarse, aún se pusieron más

SKATE. SE EXHIBE DELANTE DE SU HIJA.- Una niña ha podido contemplar en primera persona y muy de cerca la habilidad de su padre con el skate. El tipo quiere lucirse delante de su pequeña pero consigue todo lo contrario al protagonizar un ridículo para el recuerdo.

JACUZZI. MUJER SORPRENDE A SU MARIDO BESÁNDOSE CON OTRO EN UN JACUZZI.- Una mujer ha sorprendido a su esposo en un jacuzzi con otro hombre. Al parecer, tras semanas de sospechas, ella instaló un dispositivo GPS en el coche de él con la finalidad de pillarlo in fraganti. Entre reproches, el esposo admite la infidelidad, mientras su acompañante asegura que solo había un interés económico. El caso, ya se ha bautizado en internet como #JacuzziGate.

PADRE. PADRE ARRANCA CON LOS NIÑOS PERO SIN LA MADRE.- En China, un padre entra en el interior del vehículo mientras su mujer está metiendo a sus dos hijos en la parte posterior. El hombre no se da cuenta de que su esposa está todavía fuera del coche y arranca para irse del lugar. La señora corre detrás del automóvil pero no consigue frenarlo.

CAIMÁN. CONFUNDE UN CAIMÁN DE PLÁSTICO CON UNO DE VERDAD.- En Miami, una mujer sale hacia la piscina de su casa. Mientras su perro rodea la piscina, la mujer entra en pánico y empieza a gritar, corriendo a rescatarle, y pensando que hay un caimán dentro del agua. Sin embargo, su marido le advierte que se trata de un flotador de plástico, y que no pasa nada. La mujer, al darse cuenta de su error, se tranquiliza y termina riéndose.

GOL. RECIBE UN GOL Y SE LESIONA.- Este portero no puede ser más patán. Se lanza cuando la pelota ya le ha pasado por encima y está dentro de la portería. Tirarse en este momento no tiene ningún sentido y menos si por culpa de esto te estampas contra el palo y te lesionas.

TORRE. TRANQUILOS QUE ESTO LO ARREGLO YO.- En la India, un hombre está realizando tareas de mantenimiento en una torre eléctrica sin ningún tipo de protección. Al parecer, y según unas imágenes captadas después, la reparación no sirvió de nada ya que el transformador salta por los aires. Afortunadamente, en el momento de la explosión, no se encontraba nadie cerca del lugar.