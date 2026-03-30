¿Qué vídeo quieres que se clasifique para la gran final del Súper Imbécil?

¡Llega el momento de votar el mejor IMBÉCIL de los últimos tres meses! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Estos son los candidatos de la tercera ronda del SÚPER IMBÉCIL: Súper

ESCALERAS MECÁNICAS: Un hombre intenta deslizarse por la barandilla de unas escaleras mecánicas subiendo la pierna al pasamanos. Al hacerlo pierde el equilibrio y cae escaleras abajo en cuestión de segundos.

COCHE: Una mujer baja sobre un coche infantil por un camino muy empinado. El vehículo va cogiendo velocidad y, cuando ella intenta frenar, el coche se va de lado y vuelca.

PISCINA: Un hombre intenta lanzarse a una piscina desde lo alto de una escalera. Pero la escalera se abre y él de plancha contra el bordillo.

PERSIANA: Un chico presume de subir la persiana de su negocio con una facilidad pasmosa. Pero cuando está arriba, se descuelga y le da un buen golpe en la nuca.

SEÑORAS: Dos mujeres mayores empiezan una carrera en patinete por la hierba. Las dos, casi al mismo tiempo, tropiezan al quedarse enganchada la rueda delantera y caen de boca al suelo.

TABLA: Un hombre coloca el tablón que falta en el suelo del porche, no lo sujeta con ningún clavo y cuando lo pisa, este se levanta y le da en toda la cara.

CASCO: Un hombre utiliza una pala para hacer palanca y tirar por los aires un casco. Su compañero trata de cogerlo al aire, pero al recepcionarlo, el casco le golpea la cabeza.

ZAPATILLA: Este chico pretende lanzar una botella de plástico vacía de una patada. Pero cuando la chuta, lo que sale volando por los aires es su zapatilla deportiva, que cae por el acantilado.

CUBOS: Dos chicos se lanzan de cabeza a la vez desde la encimera hacia unos cubos llenos de agua. Pero al tirarse, no controlan la caída y ambos se dan un buen golpe.

BARRO: Un hombre que camina por el barro se quita las chanclas porque le cuesta caminar. Al hacerlo, resbala y acaba cayendo cuesta abajo.