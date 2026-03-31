¿Qué vídeo quieres que se clasifique para la gran final del Arusotros?

¡Llega el momento de votar el mejor Arusotros de los últimos tres meses! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Estos son los candidatos de la cuarta ronda de Arusotros:

Gato.- Mientras esta mujer corta varias cebollas, el gato se pone al lado a controlar la receta. Lo que no esperaba el felino es que le afectara tanto la cebolla y empieza a llorar sin parar.

Código Penal.- Con este niño los Reyes Magos también han acertado de lleno. Le han traído el Código Procesal Penal. El pequeño no puede contener la emoción: "Por mis santas hostias, justo lo que pedí".

Cartel.- Dicen que el amor es ciego y en ocasiones... un poco raro. Un hombre ha sido pillado demostrando su amor a una mujer que aparecía en un cartel publicitario. Con dulzura, la besa, le acaricia el rostro e incluso, se intuye que le dedica unas tiernas palabras.

Abuelo.- En Chile, durante una celebración familiar, el abuelo se viene arriba y se sube a bailar encima de la mesa mientras el resto de familiares lo animan. El señor se agarra a una de las lamas de madera que hay en el techo y, después de colgarse dos veces en ella, esta se desprende y cae sobre la mesa de espaldas.

Peluquería.- En una peluquería se produce una escena poco habitual: mientras le rapan el pelo a un hombre, la peluquera se sienta sobre las piernas del cliente. La posición inusual llama la atención por la cercanía y el equilibrio que ambos mantienen durante el proceso, convirtiendo un momento cotidiano como un corte de pelo en una situación llamativa.

Piscina.- Un hombre está totalmente tranquilo en su piscina hinchable, disfrutando de un momento de paz. Apoya la cabeza, cierra los ojos y se deja llevar por el agua, relajado y sin ninguna preocupación. Pero la calma se rompe de golpe cuando una mujer decide darse un remojo. Al dejar caer todo su cuerpo, la fuerza del impacto desequilibra el hinchable por completo. El hombre, que no se lo espera, sale despedido y se cae fuera de la piscina. En un segundo, su momento de relajación termina.

Masaje.- En una escuela de primaria en Uttar Pradesh, India, se desata una fuerte controversia después de que circulen unas imágenes y videos que muestran a la directora del centro escolar pidiendo a las alumnas que le hagan un masaje en la espalda. A raíz de la repercusión, las autoridades locales iniciaron una investigación formal para esclarecer los hechos. Entre las medidas que se están considerando se encuentra la posible suspensión de la directora mientras se realiza el proceso, calificado por varios medios y ciudadanos como una conducta “irresponsable e inapropiada”.

Ligón.- Un video muestra a un hombre coqueteando con otra mujer sin notar la presencia de su esposa a su lado. En las imágenes se observa cómo la mujer lo toma de la camiseta de los Lakers y lo arrastra hasta hacerlo caer al suelo. Tras la caída, la mujer comienza a golpearlo ante la mirada de varias personas.

Paciente.- En Duque de Caxias, Brasil, se vive un momento insólito y alarmante en el Hospital Adão Pereira Nunes, ubicado en Jardim Primavera, cuando un paciente cae del techo de la unidad de centros intensivos, generando un gran susto entre los demás pacientes y el personal. El ruido de la caída causa pánico; las personas en la enfermería corren asustadas, temiendo que el incidente sea aún más grave. Sin embargo, el personal del hospital actúa de inmediato, retirando a los pacientes de la sala y brindando atención al hombre que se ha caído. Por suerte, está bien. La dirección del hospital informa que el caso será investigado y que se reforzarán las medidas de seguridad para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Chilindrina.- Esta es Chilindrina, una chihuahua con una mala leche impresionante. La perrita Chilindrina quiere morder al otro chihuahua negro y hasta casi ataca a su dueño. Cuando están vistiendo al chihuahua negro con uan camiseta deportiva vuelve a aparecer Chilindrina para atacarlo sin piedad.