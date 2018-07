¿Tienes lo que hay que tener para huir de los zombies?

Para sobrevivir a los zombies de la ‘Run For Your Lives’ hace falta más que velocidad. Y es que, en esta carrera basada en la serie de ‘The Walking Dead’, los participantes tienen que usar toda su astucia e ingenio para enfrentarse a desafiantes obstáculos y escapar de la horda de muertos vivientes que esperan convertirles en uno de los suyos.

Una carrera de obstáculos de cinco kilómetros, donde los corredores serán perseguidos por auténticos muertos vivientes, y percibirán lo que sienten sus personajes favoritos. En España, aún no ha llegado pero en Estados Unidos son diversos los lugares que disfrutan en sus carnes de este fenómeno de ‘The Walking Dead’.