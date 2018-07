La cárcel separa para siempre a Rick y a Lori

BLOGGING DEAD | NÚMERO DE SERIE

El segundo capítulo de la tercera temporada se desarrolla íntegramente bajo los muros de la prisión. Rick ya no es el líder comprensivo y compasivo de antes y no quiere que los nuevos presos formen parte del grupo. Propone que vivan en otra zona de la prisión y que se repartan la comida. Pero lo que parecía un buen trato se transforma en la capacidad de Rick para matar a sangre fría a uno de los presos y en dejar a uno encerrado con una decena de walkers. No, Rick ya no es el líder comprensivo y compasivo de antes.