Arrancamos la última semana de abril y, como todo lo que empieza tiene también un final, llegan los últimos episodios de dos series de Netflix. Una de ellas es la exitosa 'Ozark', que con el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada pone punto y final a la peligrosa aventura con el narcotráfico de la familia Byrde. Veremos en qué punto queda cada uno después después de la intensidad de los acontecimientos. También acaba 'Grace & Frankie', una serie esperanzadora y optimista protagonizada por dos grandes divas como Jane Fonda y Lily Tomlin.

Como no todo van a ser despedidas, también llegan interesantes estrenos como la comedia terrorífica de HBO Max 'El bebé', que protagoniza Michelle De Swarte junto a un bebé con poderes mortales. Una historia de lo más surrealista que tiene su gracia. A la misma plataforma llega una nueva miniserie policiaca ambientada en el mundo de corrupción y drogadicción de Baltimore, 'La ciudad es nuestra', abalada además por el sello de los productores de 'The Wire'. 'The First Lady' (Movistar+) con Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer y Viola Davis es otra de los esperadas novedades junto con otra serie producida y protagonizada por Elisabeth Moss, 'Las luminosas' (Apple TV+). La serie trata el oscuro viaje de la superviviente de una brutal agresión cuando encuentra una pista sobre su ataque en un caso de asesinato. También llegan 'Inspector Venn' y 'Rurangi' a Filmin y nuevos episodios de algunas de las mejores series. Todo está detallado a continuación, así que no te lo pierdas.

HBO Max

'El bebé' -25 de abril

En 'El bebé', Michelle De Swarte es Natasha, una mujer de 38 años que confirmará sus peores pesadillas sobre tener hijos cuando inesperadamente tenga que hacerse cargo de un bebé. Sin embargo, no esperes la clásica comedia protagonizada por un bebé y si no te lo crees, compruébalo en el tráiler que puedes ver a continuación. La vida de la protagonista impresiona dramáticamente por culpa del bebé controlador, manipulador e increíblemente cuqui dando lugar a un espectáculo de terror surrealista. Y es que la naturaleza mortal del bebé llevará a Natasha a intentar deshacerse de él, el problema es que aunque ella no le quiera, él a ella sí.

'Barry' T3 -25 de abril

Barry ha encontrado una nueva pasión y se aferra desesperadamente a ella para dejar atrás su pasado violento intentado salir del mundo de los asesinatos por encargo e implicarse totalmente en el mundo de la interpretación. Sin embargo, dejar la vida criminal no es nada fácil. En su intento y el del resto de personajes por tomar decisiones correctas, Barry tratará de averiguar qué hay dentro de él y por qué su mente le llevó a convertirse en asesino.

'Gentleman jack' T2 -25 de abril

Los nuevos capítulos de 'Gentleman Jack' sitúan la trama en Reino Unido en 1834. Estamos ante una etapa de cambios con la revolución industrial a punto de explotar y con Anne Lister decidida a no quedarse atrás. La protagonista establece junto a Ann Walker su hogar en Shibden Hall y como esposas deciden sumar sus propiedades para convertirse en una pareja poderosa. Veremos cómo el estilo de vida de ambas genera desconfianza en la sociedad de la época. Además de Jones, el reparto cuenta con Gemma Jones, Timothy West, Jodhi May, Katherine Kelly, Dereck Riddell, Stephanie Cole, Peter Davison, Amelia Bullmore, Vincent Franklin, Shaun Dooley, Rosie Cavaliero, Joe Armstrong, Anthony Flanagan y George Costigan.

'Mayans M.C.' T4 -25 de abril

La serie que nació como un spin-off de 'Sons of Anarchy' estrena su cuarta temporada que incluirá finalmente el encuentro de las dos series. Sí, el enfrentamiento entre los Mayans y los Hijos de la Anarquía va a producirse esta temporada. Las traiciones y las diferencias entre la familia van a ser una constante en los nuevos diez episodios de la entrega.

'La ciudad es nuestra' -26 de abril

Esta miniserie basada un una historia real relata el auge y la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas de la Policía de Baltimore y la corrupción y el colapso moral que campó a sus anchas por la ciudad. La historia real de Baltimore vuelve a servir de inspiración, como ya sucediera con The Wire —de hecho las dos series comparten productores—, para narrar los abusos que se cometieron contra la ciudadanía en pro de una "guerra contra las drogas" utilizada como una excusa para la militarización policial .

'Pares o nones' T2 -29 de abril

Ambientada en las novelas de la escritora Malorie Blackman, esta serie presenta un mundo alternativo en el que la historia se ha reescribo y el pueblo africano ha logrado aventajar a Europa a nivel tecnológico y organizativo, pero en el que la sociedad sigue dividida por el racismo. En ese contexto tiene lugar la historia de amor de Callum (Jack Rowan) y Sephy (Masali Baduza) que protagonizan un amor prohibido por la diferencia de su color de piel. En los nuevos episodios tratan de huir de Albion para buscar una nueva vida juntos. El reparto incorpora a Jasmine Jonson y Roberts Hands.

'Made for love' T2 -29 de abril

Esta historia de amor, o mejor dicho de desamor, se centra en una pareja que está en vías de divorcio, pero la situación es más complicada de lo que parece. Byron Gogol (Billy Magnussen) es un importante empresario del sector tecnológico que le ha implantado a su mujer, Hazel Green (Cristià Milioti), un chip que monitoriza sus pensamientos y sus movimientos. Algo que ella acaba descubriendo y que la lleva a emprender la huida. En los nuevos episodios ella tendrá que regresar para salvar a su padre (Ray Romano) y acabará atrapada junto a su marido por la tecnología creada por él mismo.

Netflix

'Las 7 vidas de Léa' -28 de abril

Llega un nueva serie francesa protagonizada por Raïka Hazanavicius en el papel de Léa, una joven que descubre el cadáver de un joven muerto 30 años antes. Para intentar resolver el crimen, pero sobre todo para evitarlo, la protagonista viajará en el tiempo hasta los años 90 y se despertará cada día de la semana en el cuerpo de una persona diferente.

'Grace & Frankie' T7 -29 de abril

Llega el final de una serie que ha estado llena de risas, lágrimas, buen rollo y buen humor. Las vidas de Grace y Frankie se unieron inesperadamente siete años atrás cuando sus maridas las dejaron para iniciar una vida juntos. A pesar de su enemistad, la complicidad de ambas era evidente y les ayudó a formar un vínculo sólido para hacer frente a un futuro incierto. Quién les iba a decir que terminarían consumiendo peyote y montando dos negocios de éxito y ahora en los últimos episodios van a seguir demostrando lo que significa vivir al máximo.

'Ozark' T4B -29 de abril

Los últimos siete episodios de de la temporada cuatro llegan para poner fin a la serie que sigue a la familia Byrde. Un matrimonio aparentemente normal con dos hijos que pasa de una cómoda vida en un barrio residencial de Chicago a tener su propia empresa de blanqueo de dinero del narcotráfico en los Ozark, en Misuri, y viéndose peligrosamente implicados en una espiral de violencia y muertes.

Disney+

'Promesas de arena' -27 de abril

Disney+ incorpora esta miniserie española protagonizada por Andrea Duro, Daniel Grao, Francesco Arca y Blanca Portillo, entre otros. La ficción sigue a una joven cooperante que viaja a Libia para trabajar en el hospital de una ONG. Allí, además de descubrir una realidad diferente acabará atrapada en un triángulo amoroso junto a Hayzam, un apasionado hombre sin escrúpulos, y Andy, que se enamorará perdidamente de ella.

'Grand Hotel' -27 de abril

Eva Longoria produce el remake americano de la española Gran Hotel y transforma la serie de época en una historia actual ambientada en un resort de Miami. Al frente del establecimiento hotelero está una familia acosada por las deudas y por un sinfín de secretos que no dejarán de complica las cosas.

'The big leap: el gran salto' -27 de abril

Esta serie lleva a la ficción un reality sobre baile que muestra los problemas del talent show para sacar adelante un espectáculo que moderniza el clásico de El lago de los cisnes. Los protagonistas son un grupo de personajes diversos que no tienen suerte y para los que el programa supone una oportunidad para cambiar sus vidas.

'Ridley Road' -27 de abril

Desde Reino Unido llega esta serie limitada de cuatro episodios que cuenta un hecho real que tuvo lugar en los años 60. A través de Vivien, una joven judía que huye de un matrimonio concertado por su familia, conocemos el trabajo del Grupo 62 dedicado a la lucha clandestina contra el auge del fascismo en Reino Unido.

Movistar Plus+

'The first lady' -28 de abril

Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson son las principales protagonistas de esta nueva miniserie antológica que en sus diez episodios narra parte de la historia de Estados Unidos a través de tres carismáticas, productivas y complejas Primeras Damas: Michelle Obama, Eleanor Roosevelt y Betty Ford. La historia de estas tres mujeres únicas y enigmática se entrelaza de manera íntima y orgánica.

Apple TV+

'Las luminosas' -29 de abril

Elizabeth Moss produce y protagoniza este thriller metafísico en el que la protagonista de 'El cuento de la criada' se mete en la piel de Kirby Mazrachi, una archivista de Chicago cuya vida ha quedado marcada por la brutal agresión de la que fue víctima. Tras descubrir un asesinato vinculado con su agresión, se une al veterano periodista Dan Velazquez para comprender un presente que no deja de cambiar y enfrentarse a su pasado.

Filmin

'Inspector Venn' -26 de abril

Ben Aldgridge se mete en la piel del primer detective LGTBI+ de la televisión británica en esta serie que adapta la novela homónima de Ann Cleeves. La aparición de un cadáver en una playa de North Devon es el punto de partida de una investigación del detective Matthew Venn en un caso sin testigos, sin análisis forense, ni móvil del crimen. Además, Venn lidia con sus propios problemas como la muerte de su padre y el regreso al lugar del que tuvo que marcharse.

'Rurangi' -29 de abril

El actor trans Elz Carrad protagoniza una de las grandes series LGTBI+ de la temporada que sigue a Caz Davis tras dejar atrás a la gran ciudad para volver diez años después a la comunidad lechera, aislada y conservadora de Rurangi. Allí pretende recolectar con su padre al que no ve desde que hizo su transición de género.

Prime Video

'Undone' T2 -29 de abril

En la segunda temporada de esta peculiar serie animada, Alma (Rosa Salazar) busca respuestas sobre el pasado de su familia con ayuda de su hermana Becca. Juntas se meten en una complicada red de recuerdos y motivaciones que han marcado su carácter y además asumirán que le s toca a ellas superar el trauma de la familia para que sus vidas mejoren.

TNT

'Fantasmas' (US) -25 de abril

Llega a España el remake americano de la comedia británica ‘Fantasmas’. La serie sigue a la pareja formada por Samantha (Rose Mclever) y Jay (Uktasrsj Ambdukar) que cree haber tenido un gran golpe de suerte cuando reciben en herencia una vieja mansión en el campo. La periodista freelance y el chef deciden dejar su vida en la ciudad para transformar la casa en un hotel con encanto. El problema con el que no cuentan es con los fantasmagóricos habitantes de la casa.