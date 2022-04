Lo de 'Tiempo de Victoria' está siendo muy curioso. Es una serie sobre cómo se fraguó el éxito de Los Ángeles Lakers en la década de los 80. Los Lakers del 'showtime'. Los de Magic y Kareem. Y está siendo un éxito tremendo. La serie ha logrado su renovación antes de acabar de emitir todos los episodios de su primera temporada. Los datos de HBO Max corroboran que esta ficción ha ido ganando seguidores desde su inicio. Si hacemos caso a los datos facilitados por la plataforma, el 5º episodio de la serie subió la audiencia en todas las plataformas posibles un 37% con respecto al primero. Pero nunca llueve a gusto de todos.

El principal protagonista de esta serie, Magic Johnson no está nada contento. No se ha cortado un pelo a la hora de decir que 'Tiempo de Victoria' no le gusta nada porque, dice, que "no se puede hacer una serie sobre Los Lakers sin contar con los protagonistas indispensables: los jugadores. No se se les ha tenido en cuenta". Es verdad que la serie está basada solamente en 'Showtime', el libro del escritor deportivo Jeff Pearlman pero, quizás, lo que puede que le escueza más a Magic es que, curiosidades de las series, el final de 'Tiempo de Victoria' va casi a coincidir con el inicio de 'They Call Me 'Magic'', una docuserie de AppleTV+ en la que Johnson es el protagonista y en la que también se cuentan muchas cosas de las que ocurrieron en los Lakers de los 80.

Sea como fuere, es más que notorio que su historia siempre ha tenido mucho tirón. En esta primera temporada de 'Tiempo de Victoria' se nos cuenta cómo Jerry Buss revolucionó una franquicia y a la NBA misma. Él fue el que llevó a Magic Johnson al equipo angelino y el que provocó en buen medida que el equipo llegase a ganar 5 anillos gracias a una manera de jugar, el 'showtime', que movió masas y contribuyó a que la NBA fuese conocida y seguida en todo el mundo. Además, Buss transformó no solo el equipo, sino todo lo que le rodeaba: convirtió el pabellón donde jugaban los Lakers en un lugar que ninguna estrella del Hollywood de los flashes y los paparazzis quería perderse. Ahora, con la confirmación de su 2ª temporada, seguiremos indagando en los altos (y los bajos, que también los hubo) de un equipo de leyenda.