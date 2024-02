El drama familiar de Dan Fogelman para la cadena NBC 'This is us' fue un gran éxito que llegó a su final en 2022. Las seis temporadas de la serie que en España se podía ver en Disney+ y Prime Video, estaba disponible en Hulu en Estados Unidos y desde el 8 de enero se puede ver también en Netflix. En las primeras semanas ya se coló en las mediciones de audiencia de streaming. Fue vista durante 929 millones de minutos en las dos plataformas (Hulu y Netflix) entre el 15 y el 21 de enero y se ha situado en el puesto 8 del ranking semanal de Nielsen.

La serie sigue la vida de la familia Pearson, centrada sobre todo en los tres hermanos trillizos y en sus padres a lo largo de toda su vida desde su niñez hasta la edad adulta. La serie va dando saltos en el tiempo hacia el pasado y el futuro para ir contando la historia y consigue que el público se sienta parte de ellos alegrándose y sufriendo con todo lo que les pasa.

No ha sido la única serie que está experimentando este efecto, también ha pasado con 'El joven Sheldon' con 1.200 millones de minutos vistos en esa misma semana. Para el spin-off la buena racha comenzó cuando desembarcó en Netflix en noviembre. Y el siguiente título es, por supuesto, 'Suits' que ha sido el título más reproducido en Estados Unidos en 2023 después de unirse a Netflix en junio y en la semana del 15 al 21 de enero de 2024 ha vuelto al décimo puesto con 732 millones de minutos vistos.

'Suits' ya fue un fenómeno el verano pasado, cuando desembarcó en Netflix cuatro años después de su final. Tanto ha sido así, que el creador está preparando un nuevo drama legal.

Habrá que esperar para ver si las audiencias de 'This is us' continúan en ascenso y si, también en ese caso, el éxito fructifica en una nueva serie sobre algún personaje de la familia Pearson o quizá en un reencuentro.