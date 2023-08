Fue un drama (con un punto cómico) legal con mucho éxito, pero su momento álgido lo tuvo cuando el entonces príncipe Harry de Inglaterra contrajo matrimonio con una de las protagonistas principales, Meghan Markle. La actriz canadiense se vio obligada a abandonar 'Suits' ('La clave del éxito', en España) al entrar a formar parte de la Familia Real británica, aunque lo hizo durante la séptima temporada, con una salida bastante digna. Cuando esto ocurrió, 'Suits' ya tenía casi una década de vida. La serie, creación de Aaron Korsch, vio la luz en 2011 y llegó a su fin en 2019, meses después de la boda real. Pero ahora, cuatro años después, vuelve a estar de moda.

Disponible en Netflix España desde hace mucho tiempo (llegó en 2016), 'Suits' debutó en esta misma plataforma en Estados Unidos, y en Peacock, disponible sólo en el país norteamericano, el pasado mes junio, y lo hizo por todo lo alto, batiendo el récord de visualizaciones dos semanas consecutivas. Acumula ya 3.700 millones de minutos visualizados en la semana del 3 al 9 de julio, según el medidor Nielsen, y no sólo lidera el ranking, sino que lo hace con mucha diferencia: el segundo en la lista, 'El abogado de Lincoln', está en 1.400 millones de minutos, menos de la mitad que la serie de Korsch, y 'The Witcher' suma 1.200 millones de minutos, una tercera parte.

'Suits' ya había batido el récord la semana previa, y una después lo hizo con un incremento del 17%, algo poco común. ¿Por qué la gente está volviendo a ver 'Suits'? Su productor ejecutivo, Gene Klein, no lo sabe, pero lo está disfrutando, y ha abierto la puerta a preparar una décima temporada de reencuentro entre los personajes. "Estoy muy orgulloso de la serie", asegura en una reciente entrevista con 'TVLine', al conocer los datos de Nielsen. "Obviamente, cuando me enteré de que entraba en el catálogo de Netflix tuve la sensación de que podría volver a ponerse de moda, pero no pensé que lo haría así", sostiene.

El éxito renovado de 'Suits', según Klein, puede responder a dos cosas diferentes: por una parte, por "la serie en sí"; por otra, gracias al "poder" de una plataforma en particular. El productor considera que se trata de una serie que ha envejecido muy bien —"Hay gente que la vio cuando se estrenó y les resulta reconfortante volver a verla"—, pero también que es una serie "lo suficientemente única" como para volver a verla. "Descubres cosas nuevas a medida que la vuelves a ver. Hay cosas que se revelan con una segunda visualización", añade.

A decir verdad, Klein tampoco sabe si el éxito se debe a los seguidores que la están volviendo a ver o a los espectadores que acaban de descubrirla. "Aunque me parece que es un poco de las dos cosas", sostiene. "Espero que esta sea una señal de que 'Suits' puede ser una serie perenne. Hay series que se pueden volver a sacar, a ver, y están disponibles para siempre, y otras que desaparecen. Creo que 'Suits' se merece ser perenne, pero claro, ya sabes, soy parcial", bromea.

En Estados Unidos, 'Suits' se encuentra con un pequeño problema: en Netflix sólo están disponibles ocho de las nueve temporadas; para poder ver el final de la serie, hay que pasarse a Peacock. A Klein no le preocupa, porque entiende que en algún momento Netflix acabará sacando la novena temporada y en caso de que esto no ocurra, "a los que les han gustado las otras ocho temporadas serán lo suficientemente inteligentes como para encontrar la última". En España no existe este problema: además de estar disponible desde hace más tiempo, están las nueve temporadas disponibles en la misma plataforma.

¿Volverán a unir a 'la panda'?

Ante este éxito, la pregunta es obvia: ¿existe la posibilidad de una nueva temporada de reencuentro? Klein no lo descarta, aunque tampoco lo confirma. "Le mencioné a Aaron [Korsch] que sigo aquí, en esta época de 'reboots' y reencuentros, así que estoy esperando esa llamada", asegura, pero insiste en que desconoce si existe alguna "conversación seria" al respecto. "Es sólo una de esas cosas que, hoy en día, no te sorprendería que pasara", apunta.

Aunque habría que esperar a que finalizara la huelga en Hollywood, el productor asegura que aunque sería "difícil enhebrar esa aguja" estaría encantado de que ocurriera, especialmente por la buena relación que existe entre los actores y actrices de la serie. De hecho, gran parte del elenco de 'Suits', como sus principales protagonistas, Gabriel Macht y Patrick J. Adams, acudieron a Londres como invitados a la boda real entre Meghan Markle y Harry.

Lo que sí tiene claro Klein es que sería improbable que Markle, que encarnaba a la asistente legal Rachel Zane, hija de un conocido abogado y trabajadora innata para conseguir licenciarse en Derecho, apareciera en este reencuentro. "Asumo que no es posible", responde, parco en palabras.

En la serie, Mike Ross (interpretado por Adams) es un joven inteligente que, aunque no tiene título de Derecho, conoce muy bien las leyes. Por una serie de catastróficas desdichas, acaba en una entrevista para un gran bufete de abogados, en el que trabaja Harvey Specter (Macht), que necesita un ayudante egresado de Harvard para tenerlo a su lado. Las nueve temporadas de 'Suits' están disponibles en Netflix.