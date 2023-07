La historia de zombies por excelencia de la televisión 'The Walking Dead' parece no tener fin y llega un nuevo spin-off, el quinto, centrado en uno de los protagonistas de la serie original. La sexta serie de la franquicia 'The Walking Dead: Daryl Dixon' llegará el próximo 11 de septiembre a España a través de AMC+, coincidiendo con su estreno en Estados Unidos.

El proyecto de la nueva serie fue anunciado en 2020 y en un principio también iba a estar protagonizado por Melissa McBride repitiendo su papel de Carol Peletier. Sin embargo, McBride dejó el proyecto al saber que el rodaje tendría lugar en Europa porque se trataba de un traslado “logísticamente insostenible” para la actriz.

De qué trata la serie

Norman Reedus retoma el personaje de Daryl Dixon para la nueva ficción en la que la acción se traslada a Francia. Después de los acontecimientos de la serie principal, Dixon aparece en la costa del país galo después de naufragar y trata de entender qué le ha llevado hasta allí. La trama le sigue en su camino de regreso a casa a través de una Francia en ruinas que aún resiste. Sin embargo, el viaje no será fácil y las relaciones que irá entablando con nuevos personajes van a complicar sus planes.