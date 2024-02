Después de que hayamos visto la vida de Nacho Vidal transformada en la serie de televisión 'Nacho', llega a Netflix la historia de su predecesor en el mundo del porno Rocco Siffredi en una serie que seguramente dará qué hablar. La serie se estrenará el 6 de marzo y ya tiene tráiler.

Rodada en Roma, 'Supersex' se inspira libremente en la vida real del actor porno que ha protagonizado miles de películas para adultos. En ella se exploran sus orígenes, si familia y su relación con el amor, según explica la plataforma en la sinopsis. "Es una historia profunda que muestra su vida desde la infancia y revela cómo y cuándo Rocco Tano —un chico humilde de Ortona— se convirtió en Rocco Siffredi, la estrella del porno más famosa del mundo".

Alessandro Borghi ('Suburra')es el actor que da vida a Rocco Siffredi, mientras que Jasmine Trinca interpreta a Lucia, una personaje ficticio que representa a la mayoría de las mujeres con las que el actor mantuvo alguna relación. Y es que como ya dijo la propia creadora Francesca Manieri en el comunicado del anuncio del proyecto "es la historia de un hombre que necesita siete episodios y 350 minutos para decir 'Te quiero', para aceptar que el demonio en su cuerpo es compatible con el amor. Para hacer esto, debe exponer la única parte de él que nunca hemos visto: su alma".

También forman parte del reparto Adriano Giannini como Tommaso, el medio hermano de Rocco; y Saul Nanni que interpreta al protagonista en su etapa joven. Completan el casting Enrico Borello (Gabriele), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana), Jade Pedri (Sylvie) y Linda Caridi (Tina). Matteo Rovere, Francesco Carrozzini y Francesca Mazzoleni dirigen los episodios.

Francesca Manieri es la creadora y guionista de la serie, conocida también por ser guionista de la última película de Penélope Cruz 'L'immensità' y por firmar el guion de la serie de HBO Max 'We are who we are', junto a Paulo Giordano y Luca Guadagnino. Esta conocida creadora italiana es conocida por centrarse en contar historias de mujeres como en la exitosa serie sobre brujas 'Luna nera', también de Netflix, y por el enfoque feminista de su trabajo. Habrá que esperar para ver cómo conjuga esa perspectiva con una serie sobre una de las estrellas más famosas del porno apodado "el semental".