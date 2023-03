La película distópica de 1997 'Gattaca' es una de las ficciones favoritas del nuevo jefe de Showtime Chris McCarthy, como él mismo ha revelado en alguna ocasión. Así que no parece casualidad que uno de los próximos proyectos de la compañía sea retomar la historia en una serie. Aunque de momento no hay confirmación oficial porque los acuerdos no están completamente cerrados, varios medios de Estados Unidos han publicado información del proyecto proporcionada por diferentes fuentes.

La película de los 90 que inspira este proyecto está protagonizada por Ethan Hawke y Uma Thurman y se ambientaba en un futuro próximo en el que la humanidad trata de controlar la evolución mientras que la discriminación genética era ilegal.

Qué contará la serie

A pesar de que no hay información oficial, Deadline ha publicado bastante información acerca de la posible trama. La serie se sitúa una generación posterior a la de los protagonistas de la película original en un mundo en el que la humanidad controla ya su propia evolución. La ingeniería genética ha llegado a un punto en el que los padres pueden decidir el futuro de sus hijos antes de que nazcan y formen parte de la nueva clase social de los Válidos, en contraposición existe el grupo de los no validos.

Esta situación provoca que las empresas puedan seleccionar a sus empleados siguiendo criterios genéticos y en ese contexto, hay un protagonista con cardiopatía congénita que intenta suplantar la identidad de un antiguo atleta con genes perfectos y así cumplir el sueño de viajar al espacio.

Quién trabaja en el proyecto

Los creadores de 'Homeland' Howard Gordon y Alex Gansa están al frente de este proyecto y esperan que pueda convertirse en franquicia con un universo propio, junto a ellos también trabaja Craig Borten ('Dallas Buyers Club'), según informa The Hollywood Reporter. Estos nombres son un indicio de la importancia que desde Paramount Global le dan al proyecto, el primero que se desarrolla desde que Chris McCarthy comenzara a supervisar Showtime.

El desarrollo de la serie está aún en fase inicial y se desconoce por el momento qué intérpretes podrían formar parte del reparto.