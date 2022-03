Casi 25 años después de hacerse famosos en medio mundo por protagonizar el streaptease masculino más sonado del cine y de ganar el BAFTA a mejor película, los protagonistas de 'Full Monty' regresan gracias a una nueva miniserie. Esta ficción, que llevará por nombre 'The Full Monty', se estrenará en exclusiva en Disney+. Constará de ocho episodios de 1 hora de duración.

Pero... ¿qué historia nos van a contar?. La plataforma del ratón no ha querido ser demasiado explícita a la hora de desvelarnos su argumento. Solo nos han confirmado que la miniserie contará cómo son ahora las vidas del grupo original de la película su ciudad, Sheffield, mientras hacen frente a la sanidad, el desempleo y la educación. La serie tratará sobre cómo estando unidos se puede hacer frente a las adversidades.

Todos vuelven

La serie vuelve a traer a todo el elenco original de 'Full Monty'. El primero de ellos, el que fuera su protagonista Robert Carlyle ('Trainspotting'), repetirá su papel como Gaz. El resto, también estarán: Mark Addy ('Juego de tronos') como Dave, Lesley Sharp ('Before We Die') como Jean, Hugo Speer ('Britannia') como Guy, Paul Barber ('The Dumping Ground') como Horse, Steve Huison ('The Royle Family') como Lomper, Wim Snape ('Gentleman Jack') como Nathan y Tom Wilkinson ('Batman Begins') como Gerald. Pero como no solo de la nostalgia vive el hombre, esta serie no va a ser menos. Además del reparto original se suman nuevas caras que interpretarán a sus familiares, amigos y compañeros.

Su creador y guionista es el mismo que dirigió la película. Simon Beaufoy y ha afirmado que "estamos encantados de volver a reunir a todos los Monty Men, que ahora vienen acompañados de un séquito caótico de hijos, nietos, mascotas así como una variedad de parásitos, siendo una nueva oportunidad para ver cómo es la vida en Sheffield 25 años después".

El rodaje ha comenzado hoy mismo en Sheffield, Reino Unido, así que todavía es muy pronto para saber una fecha aproximada de estreno.