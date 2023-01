Se cumplen 28 años desde que el pub Arny, un local de ambiente de la ciudad de Sevilla, se hiciera conocido en toda España. En 1995, una denuncia por prostitución de menores desencadenó una operación del Grupo de Menores de la Policía en el bar y el caso se convirtió en mediático cuando se empezó a filtrar el sumario y salieron a la luz los nombres de varias personas famosas que habían sido acusados por el testigo principal o alguno de los 52 menores que llegaron a declarar como víctimas. Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y hasta el juez de Menores de Sevilla Manuel Rico Lara fueron protagonistas involuntarios de la historia tras ser acusados falsamente, como después se supo. HBO Max estrena la serie documental 'Arny. Historia de una infamia' que permite al espectador hacerse una idea de cómo era esa España de los 90 y si hemos aprendido y mejorado en estos casi 30 años. A continuación, repasamos que fue de algunos de los protagonistas del escándalo.

María Auxiliadora Echávarri

Fue la jueza instructora del caso a la que, como se puede ver en el documental, los entonces imputados recuerdan muy bien. El revuelo que generó el caso, el impacto social y la famosa “lista” de nombres famosos atrajo a los medios hasta el punto que se llegó a restringir el acceso de la prensa al juzgado. El caso Arny fue su primer caso mediático, pero no sería el último. Tras acceder a la Sección Primera de la Audiencia provincial llegó a instruir la recusación contra la jueza Mercedes Alaya por el caso Mercasevilla. Además, esa Sección Primera fue la que después se encargó del juicio por la rama política del caso de los ERE. En 2019 se le concedió la jubilación anticipada y voluntaria y con motivo de su retirada concedió una entrevista al Diario de Sevilla en la que dijo que en el caso Arny “se pisoteó la presunción de inocencia y la protección de las víctimas”. Tal y com se asegura en la serie documental declinó participar en el mismo.

José Antonio Sánchez Barriga

También se le llegó a conocer como Eduardo, nombre que se utilizó para proteger su identidad ya que fue el denunciante del caso. A él y al resto de testigos se les asignó un número para no utilizar sus nombres reales, por lo que él era el testigo número 1 y hubo un total de 52, la mayoría eran jóvenes que vivían en condiciones marginales y de pobreza y/o estaban enganchados a las drogas, como muchos de ellos reconocieron después. Pese a los intentos por proteger su identidad muchos de ellos formaron parte del circo mediático que se montó alrededor del caso y aparecieron en los programas de diferentes medios de comunicación dando todo tipo de versiones, eso sucedió porque en los más de dos años que pasaron hasta el juicio muchos cumplieron la mayoría de edad. Se publicó que acudieron a los medios a cambio de dinero o droga y que ofrecían relatos a la carta dispuestos a acusar a quién les fuese más rentable. Sánchez Barriga llegó a retractarse de su declaración antes del juicio, pero la causa siguió adelante. Fue en el juicio cuando los testimonios se fueron desmoronando uno a uno. Él fue el único que acusaba al juez de Menores Manuel Rico Lara y al comenzar el juicio entregó una carta en la que afirmaba que puso la denuncia presionado por el jefe del Grume. Actualmente cumple condena en la cárcel tras ser condenado en 2021 por su tercer asesinato, el segundo cometido siendo adulto.

Alfredo Flores

Era el Fiscal Jefe de Sevilla y tuvo un papel polémico en el juicio puesto que llegó a acusar a las defensas del caso de presionar a los testigos para que se retractasen amenazándoles con practicarles la tortura conocida como “corbata colombiana” por ser una práctica realizada por sicarios de ese país. Ante las graves acusaciones, los abogados de la defensa llegaron a plantarse y exigieron su cese para seguir con el caso. Finalmente, después de 21 días y de las disculpas de Flores el caso se reanudó. Se jubiló en 2004 tras 20 años en el cargo en los que se ocupó de casos como el del duque de Feria o el crimen en el cortijo de Los Galindo.

Arturo Caballero, inspector jefe del GRUME

Eran inspector y subinspector del GRUME, respectivamente, durante la investigación del caso Arny y fueron acusados por Sánchez Barriga de presionarle para que no retirara la denuncia contra Manuel Rico Lara y para que mantuviera su testimonio. En 2018, fue condecorado con una cruz roja siendo secretario de la Jefatura.

Carlos Saldaña

El dueño del pub Arny fue uno de los 16 condenados finalmente por el caso. La sentencia fue de 33 años de cárcel por 11 delitos de prostitución de menores, pero consiguió la libertad condicional tras cumplir casi nueve años en prisión. El empresario también habla en la serie, aunque prefiere no dar la cara y aparece con la cabeza cubierta y con una mascarilla. Y eso que en su momento apareció siempre con el rostro descubierto.

Javier Gurruchaga

El cantante, actor, presentador y showman fue uno de los famosos de las lista de acusados en el caso Arny. Se pedía para el 1 año de cárcel y, al igual que el resto de acusados, defendió en todo momento su inocencia y aseguró que había estado en contadas ocasiones en el local tomando algo. En la serie documental, aparece Carlos Vázquez 'Tibu', quien fuera su manager en aquel momento y que también había estado allí con el cantante. "Era un local de ambiente, pero al que acudían todos los noctámbulos de Sevilla". El exmanager explica cómo el caso afectó profesional y personalmente al artista. Perdió un acuerdo para un programa que estaba a punto de firmar y se le cayeron prácticamente todas las actuaciones de la gira al conocerse su imputación. Cristina Almeida fue su abogada y, tras ser absuelto en el juicio, Gurruchaga denunció públicamente el coste que la acusación había tenido para él a muchos niveles: "Quién me recupera a mí el honor, quién me pone en el lugar donde yo estaba antes". Su exrepersentante asegura que padeció una depresión y que estuvo dos años sin salir de casa. El cantante y líder de la Orquesta Mondragón se repuso y continuó adelante con su carrera que continúa hoy día con el espectáculo 'Historias extraordinarias' que le tuvo de gira hasta 2022.

Jorge Cadaval

El humorista y miembro del dúo cómico 'Los Morancos' fue otro de los nombres conocidos de la lista de imputados en el caso y también absuelto. El cómico no ha participado en la docuserie, pero ya ha hablado en otras ocasiones de lo que supuso su implicación en el caso. Sí que hace declaraciones Francisco B. Bocanegra, el que fuera su abogado de y también el del juez de Menores Manuel Rico Lara. Cadaval estuvo en todo momento apoyado por su familia y tras la absolución continuó con su carrera que sigue hoy día.

Manuel Rico Lara

Era una de las acusaciones más llamativas al tratarse de un miembro del poder judicial con un expediente intachable y respetado por todo el mundo. Fue suspendido de empleo y sueldo hasta que fue absuelto en el juicio y se le readmitió de urgencia. Se dijo aunque no se investigó que su imputación pudo estar motivada por el deseo de venganza de algún policía que había sido expedientado por él en los años 70. Rico Lara falleció en 2013 y, además de su abogado, en la serie de HBO Max aparece su hijo explicando cómo vivió su padre todo aquello.

Jesús Vázquez

Era uno de los nombres más famosos de la lista ya que su carrera estaba despegando como presentador e, incluso como cantante, acababa de sacar un disco y era todo un ídolo de masas cuando su madre le llamó porque le habían requerido en el juzgado de Sevilla y si no se presentaba dictarían una orden de búsqueda y captura. Su mundo se vino abajo como el del resto de acusados y vivió un suplicio en los más de dos años y medio. Jesús Vázquez aparece en la serie y cuenta muy emocionado el calvario que vivió esos casi tres años hasta que fue absuelto. El presentados siempre mantuvo que nunca estuvo en el bar, que no conocía a quienes le acusaban y que nunca había pagado por servicios sexuales y mucho menos con menores. A pesar del bajón profesional de esos años, Vázquez logró recuperarse y retomó su carrera profesional con gran éxito hasta ahora.

Ángel Salas Gallego

Fue el juez ponente de la sentencia que absolvió a 32 de los 47 acusados. El juez ha participado en la docuserie de HBO Max recordando como fue el juicio del escandaloso caso Arny. "Si no había garantía de que se estuviera diciendo la verdad se absolvía porque con la duda no se puede condenar", dice en la serie y añade: "Una vez que firmamos la sentencia yo me quedé muy tranquilo".