Penn Badgley se ha vuelto a meter en el papel de Joe, el protagonista de la serie de Netflix 'You', para la cuarta temporada aunque ahora adopte el nombre de John. Los primeros cinco episodios ya están en emisión (los cinco siguientes llegarán el 9 de marzo) y aprovechando el estreno, el actor habló en su podcast 'Podcrushed' sobre la serie y reveló que antes de hacerla habló con la creadora Sera Gamble para tener menos escenas de sexo.

En una conversación con la creadora, pidió dejar de hacer escenas íntimas de cara a la nueva temporada: "Mi deseo sería no hacer ninguna escena". Sin embargo, siendo consciente de que eso no era posible preguntó en qué medida podrían reducirse esas escenas. El protagonista de 'You', casado desde 2017 con Domino Kirke, dijo que la razón está en la importancia que le da a "la fidelidad en todas las relaciones": "La fidelidad es muy importante para mí en todas las relaciones, y especialmente en mi matrimonio", ha dicho. El actor que antes de 'You' saltó a la fama con 'Gossip Girl' quiere dar un paso en su carrera hacia papeles en los que el romance no sea lo principal y de hecho asegura que es algo en lo que lleva pensando desde hace tiempo.

Tras explicar las razones de su petición, Badgley contó que en realidad había tomado la decisión antes de la serie, pero que "nunca lo había comentado en público". Aún así el actor es consciente de que se embarcó en la serie y que firmó el contrato y que "no puedes sacar este aspecto del ADN del concepto de la serie" y por lo tanto pidió reducir estas escenas todo lo que se pudiera. El componente romántico es muy importante en la serie puesto que el protagonista busca el amor desesperadamente y de manera obsesiva a lo largo de la serie. Aún así, la respuesta de la creadora Sera Gamble y del equipo fue "muy positiva", según explica también el actor en el podcast. "Apreció mi franqueza y también que fuera razonable y volvieron con un reducción considerable".

Tráiler de la cuarta temporada de 'You':