La investigación tenía claro que Patrick Nogueira era el sospechoso de haber matado a sus tíos y sus primos en el chalé de Pioz, pero la información no era oficial aún. No fue hasta octubre cuando el programa de la televisión de Brasil emitió un demoledor reportaje que aseguraba que el joven era sospechoso del asesinato de sus tíos. 'No se lo digas a nadie' repasa, gracias al testimonio de un amigo de Patrick, cómo vivió el joven el fin de semana previo a que el programa viese la luz.

Después de un tiempo sin ver a Patrick, su amigo Rafa Silva se encontró con Patrick en un partido de fútbol en el estadio Arena Pernambuco y el joven le invitó a visitarle a su casa. Silva se organizó para ir al día siguiente, un domingo, a casa de Patrick con más amigos y pasaron el día en la piscina y en su casa hasta que pensaron en salir a comer algo. Sin embargo, por recomendación del padre de Patrick, se quedaron en casa y pidieron comida. También hablaron de quedar ese lunes para jugar al fútbol y entonces Patrick les explicó que esa noche se emitía un reportaje sobre él en 'Fantástico', el programa de máxima audiencia de la televisión de Brasil y les dijo que, si su cara no salía en el programa, iría a jugar .

El programa hizo un exhaustivo reportaje sobre los asesinatos revelando que Patrick Nogueira era el único sospechoso. Ese fue el momento en que familiares, su abuela incluida, y amigos se enteraron de que Patrick podía haber asesinado a sus tíos y sus primos pequeños. "Escuchar que mi nieto podía haber hecho eso con mi hijo, yo no era capaz de conectar esa información", explica María das Graças Campos, madre de Marcos y abuela de Patrick, el presunto asesino. "Marcos se llevaba muy bien con Patrick, cuando venía a casa estaban siempre juntos e iban a la playa, a la iglesia, a los partidos", afirma la abuela. Y añade que "eran muy amigos, amiguísimos". Jacqueline Campos, la hermana de Marcos también asegura en la docuserie que "fue durísimo el reportaje porque fue ver a la familia envuelta en un mismo crimen, sospechoso y víctimas".

Tanto la familia de Patrick, como sus amigos se quedaron en shock tras el programa y les costaba creer que hubiera hecho eso. El tío de Patrick explica que ellos seguían creyendo a su sobrino porque aún no tenían información oficial de la Guardia Civil. Sus amigos tampoco le veían capaz de hacer algo así y tras el programa siguieron chateando con él y bromeando sobre el contenido del reportaje. Marvin Henriques también asegura, en su entrevista inédita para la docuserie, que se vio sobrepasado porque todo el mundo le preguntaba a él si creía que Patrick era culpable.

A la familia de Janaína, sin embargo, no le sorprendió tanto el contenido del reportaje. George Américo, el hermano de la víctima, habla en 'No se lo digas a nadie' sobre sus sospechas. "Lo sospechábamos porque Janaína ya nos había contado qué tipo de persona era Patrick, pero tuvimos la precaución de no acusarle directamente", asegura.