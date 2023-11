La próxima miniserie 'A very royal scandal' llegará a Prime Video para completar la antología de la que ya forman parte 'A very English sacandal', con Hugh Grant y Ben Wishaw; y 'A very Bristish scandal', protagonizada por Claire Foy y Paul Bettany.

Michael Sheen ('Good Omens') interpretará al príncipe Andrés, mientras que Ruth Wilson ('The Affair') dará vida a la entrevistadora Emily Maitlis. Junto a ellos, completan el reparto Joanna Scanlan como Amanda Thirsk, la secretaria del príncipe Andrés desde 2012; Alex Jennings en el papel del secretario personal de Isabel II (y ahora del rey Carlos III) Sir Edward Young y Éanna Hardwicke interpretando al editor de la BBC Stewart Maclean, entre otros.

Al igual que las anteriores, la serie está basada en un escándalo real y, en este caso, además está ambientado en la realeza. Aunque según ha trascendido, según la información publicada por Variety, la trama sigue "el viaje profesional y personal de la periodista de 'Newsnight' Emily Maitlis hasta su aclamada entrevista al príncipe Andrés" por su relación con Epstein y la acusación de abuso sexual contra él. Lejos de servir para limpiar su imagen, la entrevista acabó siendo desastrosa para él y fue apartado de sus deberes públicos como parte de la familia real británica.

Jeremy Brock está a cargo del guion de los tres episodios de la miniserie, cuya producción se desarrolla en Reino Unido y contará con la dirección de Julian Jarrold.