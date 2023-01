La temporada 2 de 'Operación Marea Negra' llegará el 10 de febrero a Prime Video y la plataforma ha lanzado el tráiler en el que se puede ver que la serie regresa con algunos cambios: nuevo actor protagonista, nuevos personajes y un reparto más coral, más acción, más violencia y mucha más potencia en todos los sentidos. Daniel Calparsoro sigue al frente de este ambicioso proyecto y a él se une el director Igor Legarreta. Hace solo unos días ambos protagonizaron, junto al actor chileno Jorge López ('Élite') y a la también protagonista Nerea Barros ('La novia gitana'), un coloquio con medios de comunicación para comentar detalles de la segunda entrega que iremos desgranando a continuación.

Para situarnos si alguien no ha visto la primera temporada (si es tú caso te animamos a verla) la serie sigue la peripecia de Nando, un joven gallego al que se le ha pasado el tiempo para cumplir su sueño de convertirse en boxeador profesional y cuya situación económica no le permite aspirar a más que a seguir ganando como amateur o dedicarse al boxeo en el gimnasio del barrio. La frustración le lleva a buscar dinero por la vía rápida y acepta la oferta de su tío y su prima para trabajar en el transporte de droga hasta la costa de Galicia, que él conoce bien. Con la misma facilidad que él dinero llegarán los problemas y Nando termina metido en una misión suicida: transportar cocaína desde Brasil a Europa en un semisumergible, una especia de submarino de construcción casera, mientras la policía le sigue los talones.

La serie regresa con cinco nuevos episodios de 45 minutos y nos sitúa dos años después de la fatídica travesía por el Atlántico que terminó con los protagonistas en la cárcel. Entre rejas siguen los que han sobrevivido, llevan dos años esperando sentencia y detrás de los barrotes siguen moviendo los hilos del negocio del narcotráfico. Entre otras novedades tenemos a un nuevo actor protagonista porque, según explicaba Calparsoro en el encuentro, "simplemente no se llegó a una acuerdo" con Álex García.

En su lugar, Jorge López ('Élite', 'Now and then') tiene la complicada misión de retomar a un personaje interpretado previamente por otro actor y para hacerlo nos cuenta que ha tirado de "tablas". López tiene experiencia teatral y explica que "en el teatro es habitual que un personaje sea compartido por diferentes compañeros" y esa ha sido su manera de afrontar el reto para "respetando el trabajo de otro actor, hacer una construcción propia". Aún así reconoce que no tuvo demasiado tiempo para pensárselo ya que el papel le llegó apenas dos semanas antes de empezar a rodar y entre otras cosas tuvo que trabajar en el acento. Él iba a participar en la serie con el papel secundario de Talavera que aparece casi al final y que ahora interpreta Dani Ibáñez.

El protagonista explica que en esta temporada su personaje es algo más maduro, tras el paso por la cárcel, pero está dolido y busca venganza porque siente que le han traicionado. Es un Nando con más matices y que tomará decisiones más estratégicas. También se aprecia un cambio en Gema, el personaje de Nerea Barros, que se siente en parte responsable del destino de Nando y que en la nueva entrega se vuelve más brillante y empieza a querer descolgarse de su padre.

Calparsoro explica que mientras la primera temporada estaba más marcada por la aventura, esta es más una serie de personajes. Otra diferencia es que la nueva entrega se aleja de los hechos reales y se adentra mucho más en la ficción, aunque también beba de hechos y acontecimientos que se producen en el día a día. En este sentido para Legarreta "es más interesante y estimulante la libertad de poder ficcionar".

Tras el visitando del primer episodio, que se desarrolla casi por completo en la prisión, no quedaba claro cómo el protagonista conseguirá salir para continuar con la acción, pero tras ver el tráiler todo apunta a que habrá algún tipo de colaboración con la policía. Daniela (Soria Chaves) es la nueva inspectora de la policía portuguesa que colabora estrechamente con la española y con la Guardia Civil y siente que está chocando contra un muro porque las autoridades llevan mucho tiempo sin asestar un buen golpe al narcotráfico que sigue colando la mercancía por todas partes. Eso se puede ver fácilmente en la cárcel en la que se centra la nueva trama y en la que conviven diferentes sectores del negocio de la droga con narcos colombianos, mexicanos y gallegos que siguen trabajando desde prisión. Y allí Nando ha aprendido a manejarse con todos ellos. La historia se internacionaliza gracias a un casting "que es todo un acierto", tal y como nos explica Daniel Calparsoro. "Abriéndose a Latinoamérica, la serie se abre al mundo y lo hace de forma muy natural". Igor Legarreta añade que "escuchar tantos acentos diferentes hace que el Atlántico parezca pequeño".

La serie también crece en acción y en violencia, como deja claro el tráiler. "La idea inicial del guion -dice Calparsoro- era avanzar con contundencia y mostrar el lado más crudo de ese mundo". Al final explica "se trata de presentar a los personajes a través de su relación con la violencia". Otro paso adelante de la ficción, cuenta Legarreta, "es hacia el thriller para hurgar en la oscuridad interna de los personajes". "Me gusta levantar la alfombra y ver qué hay debajo", explica.

Además de Jorge López y Nerea Barros, la serie incorpora al reparto a Óscar Jaenada, Esther Acebo ('La casa de papel'), Soraia Chaves, Patricia Vico, Belén López, Miguel de Lira, Pêpê Rapazote. Además regresan Leandro Firmino, Carles Frncino, Miquel Insua, Xosé Barato, Luis Zahera, Bruno Gagliasso y Manuel Marquiña. Juan Pablo Shuk, Melania Cruz, Diego Anido, Daniel Ibáñez y Milo Taboada completan en elenco.

La recepción internacional de la serie ha sido especialmente buena y el director explica que el encargo de una segunda temporada le llegó por parte de la productora Mamen Quintas (Ficción Producciones) incluso antes del estreno. No sabemos si sucederá lo mismo ahora porque, aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de Prime Video, el equipo creativo tiene material e ideas para trabajar en una tercera temporada tal y como asegura Calparsoro.