A partir de 'Dahmer', Ryan Murphy creará una nueva serie antológica que de momento tendrá dos temporadas. ‘Monster’ se centrará en “historias de otras figuras monstruosas que han impactado a la sociedad”. Se trata de un terreno que Murphy conoce muy bien después de 'American Horror Story' y ‘American Crime Story'. Sobre la renovación de ‘The Watcher’ no se han conocido detalles sobre si será una segunda temporada que cierre las incógnitas sin cerrar en la primera o si también se convertirá en una antología de historias de misterios.

"El público no puede apartar los ojos de 'Monster' y de 'The Watcher'. El equipo creativo de Ryan Murphy e Ian Brennan en ‘Dahmer’ junto con Eric Newman en 'The Watcher' son narradores magistrales que cautivaron al público de todo el mundo", dijo la jefa de televisión global de Netflix, Bela Bajaria, en un comunicado. "La fuerza consecutiva de estas dos series se debe a la distintiva voz original de Ryan, que creó sensaciones culturales, y estamos encantados de seguir contando historias en los universos de 'Monster' y 'The Watcher'".

Las dos series han triunfado en la plataforma, pero especialmente 'Dahmer' han pulverizado prácticamente los récords de la compañía y acumula 934 millones de horas visionadas. La renovación de las dos ficciones supone la continuidad de la colaboración entre Ryan Murphy y Netflix. El creador ya había anunciado que volvería a trabajar con Disney en nuevas entregas de American Story cuando terminase el contrato exclusivo con Netflix y eso sucederá en julio de 2023.

Desde su fichaje en 2018 a cambio de 300 millones, Murphy ha estrenado otras series como 'Hollywood', 'The politician', 'Ratched' y 'Halston' con un nivel de audiencia mucho más discreto que el de los últimos estrenos.