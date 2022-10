El acuerdo con la familia de García Márquez para la adaptación de 'Cien años de soledad' se anunció a principios de 2019 y no se había vuelto a saber nada. Ahora, tres años y medio después, Netflix ha anunciado que el trabajo está en marcha y ha acompañado la noticia con un vídeo en el que se puede ver el proceso de creación del universo de Macondo a través de maquetas, dibujos y telas. "Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede", dice una voz en off mientras se ve una máquina de escribir con un folio en el que figura el título 'Cien años de soledad'. Y la voz en off continúa con una de las primeras frases de la novela: "El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo".

La información sobre la nueva serie viene firmada por el vicepresidente de Contenido latinoamericano de la plataforma, Francisco Ramos, y confirma quiénes son los profesionales embarcados en el proyecto sin dar de momento ningún dato de plazos o fecha aproximada de estreno. "Con gran orgullo, ambición y sentido del compromiso y la responsabilidad, tenemos el placer de comunicar nuestros planes", asegura Ramos. "Nuestro compromiso con este proyecto exige la participación de los mejores artistas audiovisuales, guionistas, productores, directores, diseñadores artísticos y diseñadores de vestuario, entre otros muchos, así como de los grandes expertos en la obra, colombianos en su mayoría".

Álex García López ('The Witcher', 'Utopía') y Laura Mora ('El robo del siglo') van a ser los directores de la primera temporada, mientras que el diseño de producción corre a cargo del oscarizado Eugenio Caballero ('El laberinto del fauno') y junto a él trabaja también Bárbara Enríquez ('ROMA'). Al frente del diseño de vestuario está Catherine Rodríguez ('Gole en contra'). En la ardua tarea de adaptar la novela a la pantalla trabaja el guionista de 'Diarios de una motocicleta' o 'Los 33: una historia de esperanza', José Rivera, que colabora con un equipo de guionistas colombianos: Natalia Santa ('El robo del siglo'), Camila Brugés ('Frontera verde') y Albatros González ('Lynch'). Además, María Camila Arias ('Los reyes del mundo') ejercerá de asesora. Paulo Pérez ('Frontera verde') será el director de fotografía y Yolanda Serrano y Eva Leira ('Dolor y glora', 'La casa de papel') se encargarán de elegir al elenco para dar vida a la familia Buendía y el resto de personajes.

La productora colombiana Dynamo de la que han salido series como 'Narcos', 'Frontera verde' o 'El robo del siglo', entre otros títulos, se embarca con Netflix en esta aventura.