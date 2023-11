Las pruebas iniciales sobre la muerte de Matthew Perry habrían revelado que el actor no murió por una sobredosis de fentanilo ni metanfetamina, según han podido confirmar fuentes policiales al portal estadounidense de noticias TMZ.

No obstante, aún no se conoce el informe de la autopsia, por lo que no se descarta que pueda haber rastro de otras drogas en el cuerpo del actor que aún no han podido ser detectadas.

El cuerpo de Matthew Perrt fue encontrado sin vida en el interior de un jacuzzi en su casa de Los Ángeles el pasado sábado, sin signos de violencia y por causas que aún están siendo investigados.

Los seguidores del mítico actor de 'Friends' ya han rendido homenaje en la fachada en la que se grabó la serie, en Nueva York, donde se pueden ver numerosos ramos de flores y textos dedicados a Perry.

Sus compañeros de la serie, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc han emitido un comunicado en el que aseguran estar "completamente devastados por la pérdida de Matthew". "Éramos más que compañeros de reparto. Somos una familia", reza el escrito difundido a medios estadounidenses.

"Hay tanto que decir, pero ahora mismo vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta inmensa pérdida. Con el tiempo diremos más, como y cuando seamos capaces. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que le querían en todo el mundo", concluye el texto.