La divertida reacción de esta abuela al ver el final de la séptima temporada de Juego de Tronos

"En dos años me he muerto yo ya", "Esto es jugar con mis sentimientos" o "Esto pongo yo una demanda pero ya", son algunas de las perlas que dice la mujer cuando termina de ver el último capítulo y se entera de que no habrá nueva temporada hasta dentro de dos años. El vídeo es digno de ver, la abuela no se pierde detalle y comenta los momento más impactantes del último episodio.