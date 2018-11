Kit Harington, emocionado al leer los episodios finales de Juego de Tronos

El pasado mes de octubre el equipo de actores de Juego de Tronos se reunía para proceder a la lectura de los seis últimos episodios de la serie y Kit Harington, que interpreta a Jon Nieve, fue el único actor que decidió ir sin haberlos leído previamente. "Entré diciendo 'no me digas, no quiero saber'", explica.

Harington era el único que no sabía cómo acabará la serie y durante el transcurso de la reunión lloró en dos ocasiones, convirtiéndose así en un medidor de la posible reacción de los seguidores de la serie.

"En cada temporada, lees al final del guion 'Fin de la Temporada 1' o 'Fin de la Temporada 2'. Esta vez se podía leer 'Fin de Juego de Tronos' y es cuando te das cuenta de que realmente está sucediendo", explicaba el actor.