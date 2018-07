Lo que debes saber antes de ver el último capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos

Después de seis capítulos épicos, la trama está más interesante que nunca. Sin libros que den pistas sobre lo que ocurrirá en la serie, los posibles spoilers solo son teorías de los seguidores, unas más alocadas que otras. Sin embargo, lo que ha ocurrido hasta ahora da pistas sobre cómo se desarrollará el final de la séptima temporada.

En el episodio 7x06 recordamos que Cercei Lannister se negó a negociar con Daenerys, pero quiere ganar tiempo para reconstruir su ejército y, por eso, acepta reunirse con los aspirantes al trono, como veremos en el próximo capítulo. De momento sabemos que estarán Jon Nieve y Tyrion Lannister, mano de 'la madre de dragones'.

Allí, será Jon el encargado de explicar a la reina que la amenazada no son ellos sino los caminantes blancos. Cercei deberá entender que debe ayudar a derrotar al Rey de la Noche, que ahora con el dragón Viserion en su poder es mucho más peligroso. Conocida la maldad innata de la reina Lannister no parece tan fácil que acepte participar en la propuesta de Jon. Quizá utilice la gran guerra contra el norte del muro en su beneficio propio. No obstante, termine con la ayuda de Cercei o no, la reunión entre los líderes promete.

Además, podremos ver al ejército de Daenerys acercarse a Desembarco del Rey, por fin. Los inmaculados vuelven a estar al servicio de su reina, después de quedar varados en Roca Casterly y formarán sus filas junto a los dothraki y frente a la mirada atónita de Jaime Lannister y Bronn.

Por otra parte, en Invernalia, las hermanas Stark están solas con Meñique después de que Sansa enviara a Brienne de Tarth a Desembarco del Rey. La tensión entre ellas era evidente en el episodio anterior. La conversación que tuvieron después de que Sansa descubriera los rostros en escondidos de su hermana, dejó a los espectadores con el alma en vilo. Finamente, no hubo que lamentar ninguna tragedia más en la familia Stark. Por ahora, tendremos que esperar para ver si entienden que es una manipulación de Lord Baelish o si optan por enfrentarse.

En esta ocasión, la cadena HBO no ha publicado la sinopsis del episodio, solo su título: 'El dragón y el lobo'. Claramente hace mención a los emblemas de las casas Targaryen y Stark y, por tanto, a Daenerys y Jon. ¿Habrá un romance entre ambos protagonistas, pese a que son familia directa? ¿o descubrirá por fin Jon Nieve que tiene sangre Targaryen?