Arya Stark, protagonista de la última teoría de Juego de Tronos que tiene en vilo a las redes sociales

Después de dos años de espera, la octava y última temporada de Juego de Tronos no para de dar momentazos y, como no podía ser de otra manera, las redes sociales están que arden. Internet no para de dar sorprendentes teorías sobre cada uno de los personajes.

Si la teoría sobre el Rey de la Noche y los caminantes blancos ya dejó anonadado a más de uno, la última que ha salido a la luz no podía ser menos. Esta vez, la protagonista es la joven de los Stark. Mucho ha tenido que luchar Arya para, por fin, reencontrarse con sus hermanos en el Norte, pero... ¿y si realmente ella no fuera la verdadera Arya?

Esta es la última teoría que está volviendo locos a los fans de Juego de Tronos en todo el mundo tras ver el segundo capítulo de la octava temporada. ¿Y cómo hay gente que ha podido llegar a pensar eso? Todo viene a raíz de que la joven mantuviera relaciones sexuales con su amigo Gendry justo antes de comenzar la guerra con los 'White Walkers'.

Muchos fans especulan sobre que no sea la verdadera Arya sino 'The Waif', la joven a la que se enfrentó, y venció, durante su entrenamiento con los 'Faceless'. La teoría consiste en que ese enfrentamiento no lo ganó la joven Stark sino 'The Waif', quien, desde entonces, ha suplantado la identidad de Arya.

El motivo por el que muchos fans creen este hecho es que mientras mantenía relaciones sexuales con Gendry se pudo ver cómo Arya tenía una cicatriz que, para muchos, no corresponde con la verdadera Stark.

Pero ésta, no es la única teoría en torno a la identidad de Arya, hay otra que también está corriendo como la pólvora por redes sociales: la de que la joven no es ni Arya, ni 'The Waif', sino Melisandre. Y es que, aunque Carice Van Houten, la actriz que la da vida, ya había afirmado que aparecería en la octava temporada , todavía no se la ha visto.

Este hecho, junto al que Melisandre siempre había querido un hijo legítimo de Robert Baratheon para crear otro demonio, algo que podría conseguir a acostarse con Gendry, hacen pensar que es ella la que realmente ha suplantado la identidad de la joven Stark.