Laura Sanmartín se está recuperando de su adicción al móvil y a las redes sociales en la Escuela terapéutica Can Ros Amalgama, en Tarragona. En este vídeo, cuenta cómo se abrió su cuenta de OnlyFans "por dinero". "Yo lo tenía, pero no subía porno, no se me veía entera", destaca la joven, que reconoce que no sabía quién estaba detrás de los seguidores que veían sus fotografías": "Pone su nombre quien quiere".

"Empecé a ganar bastante dinero", recuerda Laura, que explica cómo funciona la aplicación: "Cobras por suscripción a tu canal, por foto, por video y por cada conversación que tengas según lo que te pidan en esa conversación". "Me iba a dormir y en una noche mientras dormía me podía hacer 500 euros", resalta la joven, que confiesa que "ganaba mucho dinero". Hasta tal punto, que en el momento en el que ingresó en la clínica, tenía 2.000 euros. Un dinero que perdió cuando, por consejo de la psicóloga, decide cerrar su cuenta para empezar de cero y recuperarse totalmente de su adicción.