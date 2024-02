La gala de los BAFTA celebrada la pasada noche no incluyó a Matthew Perry en el segmento In Memoriam. El actor es sobre todo recordado por su papel de Chandler Bing en 'Friends', pero que también ha tenido importantes papeles en películas como 'Falsas apariencias' con Bruce Willis, o 'Solo los tontos se enamoran' con Salma Hayek, por mencionar dos.

Después de la omisión, desde los BAFTA han confirmado a Variety que sí habrá homenaje a Perry y que "será recordado en los próximos premios BAFTA de televisión que se celebrarán en mayo".

Después de su inesperada muerte a los 54 años cuando el 28 de octubre estaba en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles, se produjo una oleada de mensajes de condolencia de fans, amistades y muchas compañeras y compañeros de reparto en diferentes proyectos que destacaron la generosidad y el sentido del humor del actor. Semanas más tarde trascendió el informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles que decía que el actor murió por "los efectos agudos de la ketamina".

Matthew Perry sí tuvo un emotivo homenaje en el In Memorian de los Premios Emmy 2023 (celebrados en 2024), durante el cual el cantante Charlie Puth y el dúo 'The War and Treaty' versionaron el himno para los fans de 'Friends', el tema de la cabecera 'I'll be there for you' de 'The Rembrandts'.

En los BAFTA, sin embargo, no apareció el nombre ni la imagen de Perry en el segmento que contó con un arreglo especial de 'The After Time' de Cindy Lauper que en esta ocasión interpretó la actriz de 'Ted Lasso' Hannah Waddingham. En el In Memorian se recordó, entre otros, a Jane Birkin, hirley Anne Field, Richard Roundtree, Michael Gambon, Tom Wilkinson, Carl Weathers, y también a Tina Turner, quien fue conmemorada como actriz y cantante.