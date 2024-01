El In memorian de la gala de los Premios Emmy fue uno de los momentos más conmovedores y eso que la gala estuvo cargada de emoción con la reaparición de Christina Applegate, el regreso al escenario de estrellas nonagenarias como Carol Burnett, Joan Collins y Marla Gibbs, o los reencuentros de los elencos de series que forman parte de la historia de la televisión.

Aún así, el momento de recordar y rendir homenaje a los profesionales que han participado de la historia de la televisión siempre tiene una gran carga emocional. Este año además tocaba despedir a 44 personalidades y algunas de ellas fallecidas hace muy poco.

La reciente muerte de un actor tan querido como Matthew Perry, que interpretó durante años a Chandler Bing en 'Friends', causó un gran impacto en todo el mundo. Y la desaparición de una leyenda como Norman Lear que falleció a los 101 años en diciembre dejando para la historia títulos míticos de la televisión en Estados Unidos.

Sin embargo, el In memorian no puede centrarse solo en algunos de los fallecidos y los productores de la gala Jesse Collins y Jeannea Rouzan-Clay han explicado en The Hollywood Reporter cómo buscaron equilibrar un homenaje tan delicado. "Hubo muchas ideas sobre cómo unir todo", afirma Collins que explica que una vez elegida la actuación de Charlie Puth junto al dúo The War and Treaty tofo giró alrededor de ella. "Sí, hay que prestarles especial atención a Norman Lear y Matthew Perry, pero no quieres que nadie se sienta menospreciado", continúa. Y reconoce que la parte más difícil "fue realmente tratar de encontrar un equilibrio".

Finalmente, el homenaje de 'Todo en familia' daba paso al In memorian que arrancaba con el creador de la serie Norman Lear y el cierre era para Matthew Perry mientras Puth entonaba la letra de 'I'll be there for you', el tema de la cabecera de 'Friends' y todo un himno para sus fans.

'Anatomía de Grey', 'Cheers', 'Martin' o 'Ally McBeal' fueron algunas de las series que vivieron en directo el reencuentro de parte de su elenco. Y los productores también han contado por qué 'Friends' no fue una de ellas. Rouzan-Clay y Collins están de acuerdo en que la pérdida de Perry "estaba aún muy reciente" y eso habría hecho que fuera doloroso. "Están de luto por alguien que era muy cercano. No puedo hablar por ellos, pero todos tenemos que respetar que eran familia y probablemente habría sido demasiado pronto".