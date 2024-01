Christina Applegate ha vuelto tras su retirada debido al diagnóstico de una enfermedad degenerativa, la esclerosis múltiple. Su reaparición en los premios Emmy 2023, pero celebrados en 2024 debido a las huelgas, ha sido uno de los momentos más emotivos de la gala.

Su regreso a un escenario no ha podido ser más emotivo, levantando a todo el público de sus asientos para aplaudirla, ni ha podido tener más sentido. La gala de la 75ª edición de los Emmy ha sido todo un homenaje a la historia de la televisión y la actriz forma parte importante de esa historia tal y como ha demostrado ya que su primer papel fue siendo tan solo un bebé en 'Los días de nuestra vida', la actriz ha mostrado una foto y ha hablado también de su trabajo en 'Matrimonio con hijos'.

Acompañada por el presentador Anthony Anderson y ayudada por una muleta, la actriz ha entrado en el escenario y no ha podido evitar emocionarse al ver a sus compañeros aplaudiendo en pie. Sin duda, ha sido la mayor ovación, y uno de los momentos más emotivos junto con el recuerdo del fallecido Matthew Perry en el momento In memoriam. Su papel era presentar el premio a mejor actriz de reparto en una serie de comedia que se ha llevado la joven Ayo Eibiri, por 'The Bear'.

Después de recomponerse ha empezado a hablar y ha tenido que pedir que no le aplaudieran cada vez que hablase porque si no iba a llorar más de lo que lo ha hecho ya. Applegate ha asegurado que probablemente esta fuera "su última gala como actriz" en la que además estaba nominada por 'Dead to me'.

La actriz dejó de actuar en 2022 después de la tercera y última temporada de 'Dead to me', que estuvo a punto de no estrenarse, porque recibió el diagnóstico en medio del rodaje. Según explicó ella misma, necesitó varios meses para procesar la noticia, y finalmente decidió continuar "bajo condiciones específicas" porque "tenía una obligación con Linda Cardellini (su coprotagonista), con la creadora Liz Feldman y con la historia".

A pesar de que ya no se siente con fuerza para actuar como ella misma ha declarado, porque estar en un set tantísimas horas en un set no es compatible con las consecuencias de su enfermedad sí tiene intención de seguir produciendo y poniendo su voz en series animadas para "dar de comer a su hija y tener un techo bajo el que vivir", como ella misma ha contado en diferentes entrevistas recientes.