Vuelven los globos rojos. Después de las películas 'IT' e 'IT. Capítulo 2', los cineastas Andy y Barbara Muschietti ('It', 'It. Capítulo 2') junto a Jason Fuchs ('Wonder Woman') van a desarrollar desarrollar la nueva serie de HBO Max y precuela 'IT' que como la película también se inspirará en la novela de Stephen King. Andy Muschietti será el director de varios episodios, incluido el primero. La serie amplía el universo de la novela y basándose en el libro continúa con la visión que el cineasta argentino ya ha plasmado en las películas 'It' e 'IT. Capítulo 2'.

"Cuando éramos adolescentes, nos turnábamos para leer capítulos de 'IT' de Stephen King hasta que el grueso libro de bolsillo se caía a pedazos. 'IT' es una historia épica que contiene mucho más de lo que pudimos explorar en nuestras películas. Estamos impacientes por compartir las profundidades de la novela de Steve, con todo su corazón, humor, humanidad y horror", han explicado los hermanos Muschietti. También Jason Fuchs ha dicho que es un orgullo volver a formar parte del universo de su "novela de terror favorita de todos los tiempos" y asegura que es "un sueños hecho realidad, aunque quizá es más apropiado decir, una pesadilla".

El autor de la novela 'IT' Stephen King también está emocionado de que "la historia de Derry, la ciudad más embrujada de Maine, continúe". "Me alegra que Andy Muschietti vaya a supervisar las aterradoras festividades, junto con un grupo de cerebros que incluye a su talentosa hermana, Barbara", ha dicho y ha añadido "globos rojos por todas partes". Por parte de HBO Max, la jefa de Contenidos Originales Sarah Aubrey se ha mostrado encantada con el proyecto. "Esta precuela ampliará el lienzo narrativo de IT y llevará a los fans más profundamente a la aterradora y fascinante ciudad de Derry".