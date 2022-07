Ponerse a ver 'Fanático' es como subirse a una montaña rusa que te va a poner del revés. Su premisa es tremenda. 'Quimera' es un cantante de trap que lo tiene todo. Éxito, fama, dinero... pero, a la vez, no tiene nada. En una espiral de destrucción muere por sobredosis encima del escenario. Pero uno de sus fans, con un tremendo parecido a la estrella caída, decide dejarlo todo para convertirse en él. Sí, decide suplantar a un muerto. ¿Cómo se lo toman sus más allegados y legión de fans? Tendréis que ver la serie para descubrirlo pero si queréis saber más sobre el título de Netflix que se estrena este viernes y que va a dar mucho que hablar, seguid leyendo. Hemos charlado con dos de sus actores secundarios para seguir ahondando en ella. Dollar Selmouni y Fernando Valdivieso nos cuentan...

¿Qué es 'Fanático'?

Para empezar, si vosotros como espectadores quisierais saber cómo es esta serie y si os va a picar o no, Fernando Valdivieso no se anda con rodeos: "Es como algo muy especial. Es una serie que habla de la calle, de la música, del éxito, de la ambición y de lo jodida que puede llegar a ser la fama", nos confiesa. Pero claro, 'Fanático' tiene algo más para hacerla adictiva: su formato. Sus capítulos duran 14 minutos y todos acaban muy en alto. Con tan poco tiempo de metraje, la serie se esmera en no dar ni un segundo de respiro. "Existe el dicho de que está a punto de terminar un capítulo y te entran ganas de ver el otro, ¿no?", nos pregunta Dollar Selmouni que sigue compaginando su carrera como rapero con la interpretación y que en esta ocasión encarna a 'Pompa'. "Pero es que la jodida serie tiene eso. Como te la dan en fragmentos muy cortos termina uno y ya dices... total, me la veo que es un momento".

Sin aliento

Siguiendo con el tema del ritmazo, Valdivieso apostilla que "es un bombardeo. La serie está escrita como si fuese una metralleta y lo único que quiere es matar a la audiencia (risas)". Damos fe de que algunos episodios te dejan exhausto sobre todo por la gravedad de lo que ocurre. De esa superficialidad a la que parece que hemos llegado como para que nos dé igual que sea tan fácil olvidarse de una persona fallecida en trágicas circunstancias y que casi todos los que estaban a su alrededor decidan pasar página en pos del espectáculo y, sobre todo, de sus bolsillos.

Suena como muy loco y muy exagerado pero Fernando Valdivieso no lo ve tan distinto de nuestro día a día. "Es como un retrato de la sociedad voraz en la que vivimos, donde se consumen los artistas como si fuesen una bolsa de pipas. Se tira uno, se sube a otro. Se manipulan para que bajen, para que suban... Es una radiografía de la sociedad corrupta en la que vivimos".

'Pompa' y Héctor

Hablemos ahora un poquito de cómo son sus personajes. Empezamos con el de Dollar Selmouni. "'Pompa' es la mano izquierda (de Quimera) después de la mujer. Lleva las redes sociales, el jugo... más que nada la tontería ¿no? Pienso que 'Pompa' lo que intenta es tapar ese hueco, esa pérdida, como sea". En el caso de Héctor, el personaje de Fernando Valdivieso, "él está en un callejón. Se intuye pero no llegamos a ver lo que pasa realmente con la pérdida de este chaval que es su artista. Con el que está ganando más dinero que nunca pero, realmente, lo que nos presenta la serie es su agujero económico. La bancarrota total, y este tío opta por una estrategia desesperada".

Incomparable

El tiempo de entrevista se va agotando y hay que sacar conclusiones. Fernando tiene entre ceja y ceja a la audiencia. La serie ahora va a cambiar de manos. De sus creadores y actores pasa a los que la quieran ver. "Nosotros estamos deseando que la gente la devore y que la disfrute y que la viva porque es algo muy nuevo. Y ya de ahí para adelante", reconoce el actor mientras coquetea con la posibilidad de una segunda temporada. Mientras, Dollar Selmouni sigue obnubilado con 'Fanático' porque para él no hay nada igual: "El espectador que entienda de cine no la va a poder comparar mucho con nada porque si la comparas... es musical, es urbana...". Es todo eso y mucho más y ahora, como bien dice Fernando Valdivieso... ya es vuestra.