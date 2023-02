No se sabe si habrá una quinta temporada de 'Sex Education', pero en caso de haberla ni Maeve, ni Eric estarán en ella. La serie de Netflix sobre la vida de los adolescentes en un instituto británico ha rodado la cuarta temporada y la actriz Emma Mackey que da vida a Maeve ya ha dicho que no cree que esté en una hipotética quinta entrega. "¿La quinta temporada? Acabo de terminar la cuarta", ha asegurado en unas declaraciones a Radio Times con motivo de su asistencia a los Premios Bafta. La actriz además añadió: "No, no creo que esté en la quinta temporada. Me he despedido de Maeve".

Ya se sabía que en la cuarta temporada su presencia sería mucho más limitada, de hecho, la tercera acababa con su personaje viajando a Estados Unidos para seguir con sus estudios gracias a una beca. "Tenemos más personajes, así que no aparezco tanto", dijo antes del rodaje. A pesar de que no continuará con el personaje, Mackey dijo que estaba "emocionada de volver". "Me intriga saber qué va a pasar, porque tampoco lo sé y lo voy descubriendo a medida que avanzamos", aseguró.

Ncuti Gatwa tampoco seguirá

Otro importante personaje que no va a continuar, si la serie se prorroga, es Eric. "Último día. Última vez. Adiós, colegas, gracias por todas las lecciones y toda la fuerza", ha escrito el actor Ncuti Gatwa en su perfil de Instagram para despedirse de su personaje al acabar el rodaje. Sin duda, el actor le debe mucho a este papel con el que se ha dado a conocer y que le ha llevado a sus nuevos proyectos.

Gatwa se encuentra ya rodando 'Doctor Who'. Después de David Tenntant, el actor ruandés-escocés es el décimoquinto intérprete en asumir el mítico papel y el primer actor negro en dar vida a este extraterrestre viajero en el tiempo. Además, el actor tiene pendiente de estreno la película 'Barbie', sobre la famosa muñeca.