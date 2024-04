'Red Flags' llega este domingo a atresplayer con el estreno de sus dos primeros episodios. Esta idea original de Nando López (autor de 'La edad de la ira'), es un drama adolescente centrado en las vidas sexuales y emocionales de cuatro jóvenes. A través de sus vivencias se planeta una serie que retrata de manera muy directa la sexualidad de la Generación Z.

La ficción está protagonizada por Mar Isern, Diego Rey, Iria del Valle e Ibrahima Kone y ha sido rodada en escenarios naturales de Madrid, de los que podemos disfrutar en los ocho episodios que la componen.

El elenco lo completan Gabriel Guevara, Diego Garisa, Pau Gimeno, Lizeth San Martín, Jacobo Camarena, Son Khoury, Laura Rozalén, Vera Cruz, Westley Camps, Xoan Fórneas, Oskar de la Fuente o Carlos Troya, entre otros.

Toni (Diego Rey), Érika (Mar Isern), Luna (Iría del Valle) y Walter (Ibrahima Kone) son muy amigos, pero no se conocen en persona. Sólo se siguen en una red social que, para ellos, es tan real como la vida misma.

Allí, los cuatro comparten sus miedos, problemas, decepciones con sus recientes experiencias sexuales, que ponen a prueba sus creencias sobre la vida, el amor y la amistad.

Mar Isern es Érika

Madura, crítica, ávida de referencias feministas y LGTBIQ+ con físico no normativo. Tan apasionada de sus ideas que puede caer en la intransigencia con cierta facilidad. Su madurez, y a la vez también sus inseguridades, derivan en gran parte de su experiencia con el acoso y de su lucha con un trastorno de conducta alimentaria (TCA), que empezó en su adolescencia y que, a pesar de estar recuperada, sigue pesando en ella.

Diego Rey es Toni

Obsesionado por su cuerpo, no falta ni un solo día al gimnasio, desde el que postea muchos de los selfies en los que presume de musculatura. Le apasiona la música, remezcla temas y a veces pincha en fiestas. Mientras termina sus estudios, empezará a sacarse un dinero currando en el gimnasio y ayudando a Leyre, una de las monitoras. No vive en el armario, pero tampoco expresa abiertamente su homosexualidad: es plumófobo. Para él una cosa es ser gay y otra ser maricón. Este prejuicio tiene su origen en sus propias inseguridades.

Iria del Valle es Luna

La Luna que se muestra ante los demás no es la Luna que realmente es. Al menos ella no lo siente así, pero en su entorno -una ciudad pequeña lo bastante alejada de la capital como para que llegar hasta allí sea todo un triunfo- no es fácil mostrarlo. No existe una gran variedad de referentes, las cosas se hacen de una sola manera, y salirse de lo estándar, en cuanto a vestimenta, pareja o hobbies, implica quedarte fuera del grupo

Ibrahima Kone es Walter

Hijo único, racializado, vive con su madre en un barrio residencial de clase media-alta. Ella viaja a menudo por su trabajo de editora, lo que hace que Walter pase mucho tiempo solo en casa. Estudia 2º de Bachillerato de Sociales y es un apasionado de la lectura, en parte gracias a la influencia familiar. Ejerce de bookstagramer y busca abrirse camino en la literatura sin tener que recurrir a la ayuda materna.