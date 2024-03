atresplayer amplía aún más su catálogo de series con la llegada de 'Red Flags', la última serie original de Atresmedia TV, que se estrena el próximo 7 de abril. La idea tras este drama adolescente es de Nando López, autor de 'La edad de la ira' , donde ya se abordaban los problemas de toda una generación. Las series adolescentes siempre han estado ahí, desde aquel 'Física o Química' que lanzó al estrellato a figuras como Maxi Iglesias o Javier Calvo, hasta otras que vienen desde más lejos, como la clásica 'Salvados por la campana' o, más recientemente, 'Por 13 razones', una ficción centrada en uno de los grandes problemas de la juventud: la salud mental y más concretamente, el suicidio.

La nueva serie de López engloba todos esos problemas reales de toda una era en la actualidad, todos esos obstáculos, dudas y contrariedades a los que se enfrenta la denominada Generación Z. Pornografía, redes sociales, alcohol, sexo. Todo lo que siempre ha afectado al adolescente, ahora es el tema de conversación entre Érika, Toni, Luna y Walker, cuatro chavales que comparten sus miedos y decepciones, especialmente en lo que a experiencia sexual se refiere, en una red social a través de la que acaban construyendo una buena amistad.

Es a través de las emociones de estos jóvenes como se plantea 'Red Flags', una serie de ocho episodios que explora las vivencias de los protagonistas que, necesariamente, se relacionan a través de las redes sociales. El concepto de 'red flag', de hecho, ha surgido en los últimos años en las redes sociales para señalar una serie de comportamientos o gustos que indican que hay que alejarse de una persona o relación, una 'bandera roja' que alerta del peligro o riesgo que supone esa relación.

Después de 'La edad de la ira', Atresmedia propuso a Nando López escribir una serie específicamente para televisión. Aquella anterior, también centrada en la problemática adolescente, era una adaptación de su novela homónima. 'Red flags' es pura televisión. Fue, según él mismo explicó, todo "un reto". "Lo que más me motivó es que me dieron libertad absoluta, sólo me pidieron que hablara de jóvenes ahora", explicó hace tiempo en entrevista con Audiovisual451. Cada uno de los ocho capítulos sucede un viernes por la noche, y en esta serie no hay adultos.

"Es una serie protagonizada por aquellos personajes que siempre han sido secundarios", señalaba. Todo el mundo conoce la historia de la animadora del instituto, de la popular de la clase. "Y no queremos verla más". 'Red Flags' es una colaboración de Atresmedia TV con Zeta Studios. A los cuatro protagonistas los encarnan Diego Rey (Toni), Mar Isern (Érika), Iria del Valle (Luna) e Ibrahima Kone (Walter), que compartirán escenarios (principalmente por Madrid) con otras caras conocidas como las de Gabriel Guevara, Diego Garisa, Pau Gimeno, Lizeth San Martín, Jacobo Camarena, Son Khoury, Laura Rozalén, Vera Cruz, Westley Camps, Xoan Fórneas, Oskar de la Fuente o Carlos Troya, entre otros.

'Red Flags' cuenta con Montse García, Antonio Asensio, Paloma Molina y Xavi Toll en la producción ejecutiva y Lucía Alonso Allende como coproductora ejecutiva. Al frente del guion están Nando López y Estel Díaz y estará dirigida por Ian de la Rosa y Estel Díaz.