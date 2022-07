El asesinato del comandante Fred Waterford (Joseph Fiennes) en la cuarta temporada no es, ni mucho menos, el final. Más bien todo lo contrario, es el punto de partida de una nueva batalla de la guerra que June (Elisabeth Moss) comenzó contra Gilead. "Quiero que ella sepa que he sido yo", dice la voz de June en el avance de la quinta temporada de 'El cuento de la criada' que ha publicado Hulu. Y ella no es otra que Serena Joy (Yvonne Strahovski), la mujer que despreciaba a su marido pero que va a ejercer el papel de viuda afligida consciente de que "todo el mundo está mirando". La épica del teaser aumenta gracias a la música que acompaña las imágenes, una versión del tema 'Fighter' de Christina Aguilera con frases como "me hace mucho más fuerte" o "me hace mucho más sabia".

Las dos se preparan para enfrentarse en un duelo "salvaje", tal y como ha reconocido la propia Elisabeth Moss, la actriz que da vida a June. Y por lo que parece, los intentos de su marido Luke (O.T. Fagbenle) para que "se olvide de ella" caerán en saco roto. Sobre todo, porque él mismo va a ha comprobar que está equivocado cuando asegura que "ella (Serena) no puede llegar hasta June" estando a salvo en Canadá.

Atrás quedaron los fugaces momentos de complicidad que ambas experimentaron y es que June está dispuesta a llevar su venganza hasta el final. Sin embargo, no se trata solo de eso: "Su vida consiste en crear un futuro mejor para sus hijas. Ese es su propósito y, no lo olvidemos, todavía tiene una hija en Gilead", recordaba Moss en una entrevista en The Hollywood Reporter.

Quizá por eso en el avance escuchamos a June decir que "Gilead aún tira de ella" y no olvidemos que, aunque desde la pasada temporada ella se ha reunido en Canadá con su marido, en Gilead también está Nick (Max Minghella), el padre de Nicole y de la que Luke se hizo cargo. El teaser termina con una frase definitiva de la voz en off de June que indica que rendirse no es una opción: "Si quieres luchar, luchemos".

La sinopsis oficial de la quinta entrega afirma que "June se va a enfrentar a las consecuencias de haber matado a Waterford mientras lucha por redefinir su identidad y su propósito". El agente Mark Tuello (Sam Jaeger) confirma en el vídeo que “Gilead no va a dejar pasar el hecho de que una sierva mate a su comandante". El avance también es ambiguo con la postura de Tuello y de Nick, ¿de qué lado están? "Mientras tanto en Gilead, el comandante Lawrence (Bradley Whitford) colabora con la tía Lydia (Ann Dowd) en su reforma del gobierno autoritario para intentar ascender en la escala de poder". El resumen de los nuevos episodios también habla de que "June y Luke y Moira (Samira Wiley) luchan desde la distancia para tratar de salvar a la pequeña Hannah". Sin embargo, las nuevas imágenes muestran a la pareja perseguida, detenida y entre rejas, y no precisamente en una cómoda prisión como las que hemos visto en Canadá.

Junto a todos estos personajes también se sabe que volverán Janine (Madeleine Brewer) y Rita (Amanda Brugel) A quien no veremos será a Emily, ya que la actriz Alexis Bledel reveló recientemente su decisión de no continuar en la serie. Habra que esperar para seguir conociendo novedades y quizá personajes que se incorporen a la trama. Hulu anunció que el estreno será el 14 de septiembre y, aunque de momento no hay confirmación de HBO Max, se espera que en España la serie se pueda ver con un día de diferencia.