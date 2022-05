El estreno de la quinta temporada de 'El cuento de la criada' se espera para final de año, aunque de momento no ha habido anuncio oficial y una de sus protagonistas ha anunciado que no estará en la nueva entrega. Alexis Bledel deja la serie y no volverá a meterse en el papel de Emily en la serie distópica de Hulu (distribuida por HBO Max en España).

"Después de pensarlo mucho, sentí que tenía que alejarme de 'El cuento de la criada' en este momento", ha explicado Bledel en un comunicado a Deadline, después de que Variety publicara la noticia en primicia. La actriz ha querido agradecer a Bruce Miller la creación de escenas veraces y resonantes para Emily y también ha dedicado cariñosas palabras al reparto y al equipo por su apoyo.

De hecho, la interpretación del personaje le ha valido a la actriz cuatro nominaciones a los Emmy —una por cada año de emisión—, de las que una (la de 2017) se transformó en victoria. Bledel también es conocida por su personaje de Rory en 'Las chicas Gilmore' y el reboot de la serie 'Las 4 estaciones de las chicas Gilmore' (Netflix). Y también pudimos verla en 'Mad Men' como Beth Dawes, una infeliz mujer casada que se convierte en amante de Pete Campbell.

La serie muestra una realidad distópica que tiene lugar en un futuro próximo en el que Estados Unidos está regido un régimen autoritario, teocrático y fundamentalista conocido como la República de Gilead. Las mujeres están totalmente relegadas en la sociedad y su papel es o de mero adorno o de esclavitud en tareas del hogar y para tener hijos ante los problemas de fertilidad de la casta gobernante. En muchas ocasiones, los paralelismos de esta serie basada en una novela de 1985 de Margaret Atwood con la actualidad llegan a asustar.

Lo que aún no se sabe es cómo resolverán los guionistas la desaparición del personaje. En la última entrega vimos como June, el personaje protagonista que interpreta Elisabeth Moss, seguía al frente del contraataque a Gilead desde Canadá asumiendo peligrosos e inesperados riesgos. Para todas las protagonistas es difícil superar el paso por Gilead y en concreto a June la sed de justicia y venganza le lleva a destruir las relaciones con sus seres queridos.

Junto a Moss también forman parte del reparto Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whittford y Sam Jaeger.