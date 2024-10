'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez', que tiene hasta su propio documental, ha cautivado a los espectadores de Netflix. De hecho, sus protagonistas, Nicholas Chavez ('Monstruos: la historia de Jeffrey Dhamer') y Cooper Koch ('Power book II: ghost'), han cautivado también la audiencia. No solo por su actuación. También por su físico. De ahí que el último comentario de Koch en un programa de televisión se haya vuelto viral.

El actor estaba participando en una sección de 'Watch What Happens Live!' cuando aseguró que no llevó prótesis durante el rodaje de la miniserie, en relación a la escena de la ducha en la cárcel en la que aparece completamente desnudo. "Solo por comentar: la mía no es una prótesis", expresa en el fragmento difundido en redes sociales. Acto seguido, recibió le enhorabuena del presentador.

El joven actor aprovechó la oportunidad para explicar aquella escena en la que la temperatura del agua le hizo no estar cómodo del todo. Aseguró entonces que las escenas de desnudos no le dan miedo, pero sí que le resulta más incómodo.