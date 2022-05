Cómo mandarlo todo a la mierda es la huida hacia adelante de un grupo de adolescentes cuando su ansiado viaje de fin de curso se anula. Alba, la protagonista, estaba decidida a utilizar el viaje para escapar, pero la cancelación cambia sus planes. Cuando cree que todo se ha acabado, esta joven a la que le cuesta adaptarse al instituto, se entera que un grupo de compañeros pretende seguir adelante con el viaje ocultándole a sus padres que se ha anulado. Así comienza un viaje diferente en la furgoneta que le roban al hermano de uno de ellos.

El plan es no tener plan y hacerse a la carretera sin rumbo ni destino e improvisar durante las siguientes tres semanas. Los protagonistas sí establecen unas reglas: no pueden utilizar las redes sociales, siempre tienen que estar en movimiento y no hay vuelta atrás.

Jaime Olías ('Chaval') y Pablo Sanhermelando ('Alba') son los creadores de este drama de seis episodios que narra "la historia de la falta de libertad y de su búsqueda durante la juventud" pero que según ellos se sigue experimentando en las diferentes etapas vitales. Olías es además el escritor y el directort de la ficción. El reparto está encabezado por Naira Lleó ('Hierro'), Malva Vela ('El reino'), Gabriel Guevara ('Skam España'), Óscar Ortuño ('30 monedas'), Nadia Al Saidi ('La caza. Tramuntana') y Sergi Méndez ('Sky Rojo').

Por parte de HBO Max, el productor Miguel Salvat destaca que esta historia sobre la libertad también representa la libertad de Jaime Olías para contar la historia con un estilo, una música un formato y otros elementos que aportan "realidad y verdad": "En esta serie está tofo muy pensado para que parezca que no lo está", ha dicho.