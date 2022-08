AppleTV+ sigue con su estrategia de seleccionar muy bien las ficciones en serie que suma a su plataforma. Tras un 2022 lleno de propuestas interesantes y sorprendentes como 'Separación' o 'Las Luminosas' y que se suman a sus éxitos ya consagrados como 'Ted Lasso' o 'The Morning Show' le toca seguir moviendo ficha. La empresa de la manzana se ha fijado ahora en nuestro país. Eva Longoria, de la mano de su propia productora está preparando la adaptación de la novela 'La Tierra de las Mujeres' que en inglés llevará por nombre 'Land of Women' y que, aparte de la propia Longoria como protagonista, contará con una de nuestras actrices más míticas e ilustres: Carmen Maura.

'Land of Women' es una comedia dramática protagonizada por Eva Longoria como Gala, una mujer de Nueva York cuya vida da un vuelco cuando su esposo implica a la familia en irregularidades financieras y ella se ve obligada a huir de la ciudad junto con Julia, su madre anciana (este será el papel que encarne Carmen Maura) y su hija universitaria. Para escapar de los peligrosos criminales con los que el ahora desaparecido marido de Gala está en deuda, las tres mujeres se esconden en un pueblo del norte de España del que huyó la madre de Gala hace 50 años, jurando no volver jamás. Las mujeres buscan comenzar de nuevo y esperan que sus identidades permanezcan anónimas, pero los rumores se propagan rápidamente en el pequeño pueblo, desentrañando sus secretos familiares más profundos.

'Land of Women' estará dirigida por Carlos Sedes que ya ha dirigido 'Now and Then' para AppleTV+ y que también es responsable de 'Fariña'. 'Land of Women' se encuentra en fase de preproducción y, como novedad y curiosidad se va a rodar en inglés y en español. A la hora de su visionado se podrá ver en cualquiera de los dos idiomas sin necesidad de que haya doblaje de por medio.