Capítulo 5 de 'Imperio' (Atención: Spoilers) | Osman y Bala dan comienzo a su amor de leyenda mientras la guerra les acecha a cada paso

Si anoche te perdiste la emisión del quinto capítulo de Imperio en laSexta, te dejamos el resumen de este episodio (con SPOILERS), marcado por traiciones, juicios y tensiones dentro del clan Kayi y en palacio.

Si no pudiste ver el quinto capítulo de Imperio que emitió anoche laSexta o quieres volver a vivir alguno de sus mejores momentos, no te pierdas este resumen, plagado de spoilers, para ponerte al día de todo lo que ha ocurrido en esta superproducción turca que arrasa en medio mundo.

ALERTA: SPOILERS

Alisar, Kalanoz, Sofía y Dündar se reúnen en el castillo para dilucidar cómo y dónde deben juzgar a Osman, que sigue señalado injustamente -por culpa de Sofía- por la muerte del gobernador Yorgopolos. Sofía plantea que si Osman no comparece debe declararse su culpabilidad automática y Alisar amenaza: si no aparece vivo, aparecerá muerto.

Mientras, Osman recibe un mensaje del Sheik Edebali: Alisar -quizá sin saberlo- y los traidores de palacio -siendo muy conscientes de ello- le han puesto en una encrucijada. Mientras tanto, al campamento llegan los guerreros de Osman. Llevan hasta allí a Bala y a Ursun inconscientes. Bala, hija del Sheik Edebali y gran amor de Osman, ha sido envenenada y se debate entre la vida y la muerte. Osman, preocupado, advierte a Edebali de que sus enemigos buscan el tesoro a cambio de la vida de su hija. Para su sorpresa, el sabio responde que si Dios no lo permite, ningún veneno podrá acabar con ella.

Mientras Bala agoniza, Osman tiende una emboscada a Sofía en la montaña. Sus hombres, disfrazados entre los guerreros de la princesa, consiguen capturarla. Ante ella, Osman exige el antídoto a cambio de su vida. Sofía pelea con fiereza, pero finalmente queda en manos del bey. Kalanoz, obligado, lleva el mensaje al Efendi Yannis. Sofía es llevada al campamento Kayi, donde se convierte en rehén.

Osman no se esconde de la justicia y se presenta ante Alisar en el asentamiento. En lugar de dejarse juzgar, propone que se juzgue a Sofía. Poco después llega Kalanoz con el antídoto. Edebali se lo da y ella comienza a recuperarse. Es en ese momento en el que Kalanoz traiciona, supuestamente, a Yannis, revelando que fue él quien organizó el asalto al bazar y la muerte de Yorgopolos. Aunque Osman denuncia que es un engaño y que la verdad sigue oculta, Alisar aprovecha la confesión para retirar las acusaciones contra su enemigo. Aunque todo parece más que claro, Osman insiste en que aún no ha habido justicia.

En el clan Kayi, Dündar encierra a los hombres de Osman y les quita las armas, lo que indigna al guerrero. Zöhre, por su parte, aprovecha la situación para presionar a Aygül: quiere que se case con Alisar, convencida de que Osman es una amenaza y que el amor de su hija por él solo traerá desgracias. Aygül rechaza la idea de un matrimonio por conveniencia. Está enamorada de Osman y cada vez más celosa de Bala.

Entre tanta tensión, Osman y Bala, tras la recuperación de ella, confiesan sus sentimientos. Él le asegura que nunca permitirá que salga de su vida y ella le pide que pida la bendición de su padre para unir sus destinos. Sin embargo, Aygül, cegada por la envidia, enfrenta a Bala y hasta implora a Osman que se aleje de ella, convencida de que esa mujer solo traerá desgracia al clan.

El Sheik Edebali reprende a Osman por sus actos impulsivos. Le regaña por haberse apuñalado a sí mismo en un gesto de honor -para compensar a su familia por haber apuñalado antes a Batur- y le recuerda que un líder no puede guiarse solo por la espada ni por la ira. La verdadera justicia, le dice, exige también percepción y sabiduría.

Sin que nadie se lo espere, Bala y Edebali se marchan sin avisar. Sofía y Kalanoz vuelven al castillo y desvelan que toda la estrategia de culpar a Yannis ha sido una artimaña. En el campamento, Samsa advierte a los guerreros que el amor puede cegar incluso a un líder y teme que el corazón de Osman lo distraiga de su verdadera misión.