Risas, bromas y, sobre todo, mucha naturalidad fue lo que derrocharon los actores de BuenAgente en este videochat. Hablan de tú a tú con los espectadores de la serie sobre sus personajes. "Se quieren mucho y ese es su problema", cuenta Patricia sobre la pareja televisiva.

Pero no todo es hablar de Ana y Jorge, también nos cuentan anécdotas divertidísimas sobre ellos dos. A Patricia se le escapa que a veces cuando tiene que repetir una escena "desagradable" es un poco pesado. Acto seguido, mira a Adrian y le dice: "No es desagradable besar a Adrián". ¿Quieres saber como se toma el actor este comentarío? No te pierdas el video chat.