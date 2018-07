Así es la intro de 'Boardwalk Empire'

La serie de la HBO nos muestra a través de la mirada de Steve Buscemi, una sucesión de imágenes artísticamente perfectas en una playa que ceden todo el protagonismo al azul del mar de Atlantic City. De fondo y como acompañamiento perfercto la guitarra eléctrica de The Brian Jonestwn Massacre y su ‘Straight up and down’.

La serie se basa en el libro “Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City”, de Nelson Johnson, y fue adaptada por Terence Winter, escritor y productor de Los Soprano. Por si estas credenciales fueran pocas, el episodio piloto fue dirigido por Martin Scorsese.

Una de las series online de 'El Sótano', quiso rendir homenaje a la cabecera de 'Boardwalk Empire'. A continuación os dejamos la intro especial de Nonsense Empire, de Los idiotas.