Bea de Vicente, tajante sobre la situación en Barajas: "Cerrar las puertas del lugar donde pobres desgraciados se recogen es un triste parche"

La abogada ha señalado que "hay un problema de asistencia social de base" al respecto, tras lo que ha destacado que se ha visto dormir en Barajas "a personas que vienen a trabajar a Madrid y no pueden pagar un alquiler".

Bea de Vicente ha reaccionado en Más Vale Tarde a la decisión de Aena de prohibir el acceso nocturno al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para evitar que las personas sin hogar pernocten en sus instalaciones. "Esto me recuerda a la prevención primaria. Cuando hablamos, por ejemplo, en el ámbito delincuencial de prevención, hay prevención primaria y secundaria. La primaria es aquella que se adelanta a la aparición del delito y, por tanto, intenta solucionar las bases, las raíces, la desigualdad, los problemas económicos, mientras que la secundaria es la Policía o el Derecho Penal. Pues esto es un poco lo mismo. Aquí hay un problema de asistencia social de base", ha destacado la abogada.

En este sentido, De Vicente ha señalado que "hemos visto a personas alojadas que vienen a trabajar a Madrid y que no pueden pagar un alquiler", tras lo que ha subrayado que "hemos visto cómo esta semana han subido hasta tres veces los alquileres su precio". "Tenemos un problema habitacional importante, un estado que no es nada garante del bienestar de sus ciudadanos. En todo el norte de Europa, el Estado es mucho más protector con sus ciudadanos. Y si a eso le sumamos sujetos en situaciones irregulares, personas drogodependientes, y otros que tienen problemas mentales y no tienen la asistencia adecuada, la bola es inabordable", ha manifestado.

Así, la abogada ha defendido que "cerrar las puertas de aquel lugar donde un montón de pobres desgraciados se recogen, ni mucho menos es la solución". "Es un triste parche", ha lamentado.