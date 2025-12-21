Así fue la incansable búsqueda del único testigo que vio bajar de un barco a Antonio Anglés en Dublín hace 30 años

La investigadora Margaret Moran conseguía en 2023 reducir el cerco en torno a la huida del famoso asesino de las niñas de Alcàsser, que supuestamente viajó de polizón en el 'City of Plymouth' hasta Dublín.

Es el protagonista de uno de los crímenes más terribles de la historia negra de España y también de una de las fugas más misteriosas hasta la fecha. Antonio Anglés desapareció sin dejar rastro tras el asesinato de las niñas de Alcásser en 1993 y desde entonces nada más se supo. Aunque son muchas las teorías sobre su fuga.

En un documental especial de 2023 de laSexta, 'Anglés: Historia de una fuga', reporteros reducían el cerco en torno a la figura del conocido criminal y viajaban hasta Dublín, donde supuestamente se le perdió la pista a Anglés. Así, Margaret Moran, una jubilada, ayudaba a los reporteros con una investigación que les llevaba hasta la última persona que habría visto a Anglés en el momento de bajarse de un barco.

Moran conseguía dar con el único testigo que asegura que vio bajar del barco 'City of Plymouth' a Anglés. "Nunca me hubiera imaginado que iba a llegar tan lejos", reconoció ante las cámaras.

Los primeros pasos de su investigación tenían lugar en Ringsend, un suburbio cerca del puertodeDublín. "Fui allí a mostrar una fotografía de Antonio Anglés. 30 años después, a lo mejor, alguien lo podía reconocer", explica en el vídeo principal de esta noticia. Tras preguntar a varios vecinos del barrio sin obtener respuestas, Margaret encontró por casualidad al padre Iván, quien le aseguró que iba a preguntar a los marineros de la zona. "Ni siquiera me había dado cuenta de que era cura", confesaba entonces entre risas.

Mientras tanto, Moran siguió investigando y preguntando a los vecinos del barrio, solicitando su ayuda y colaboración. "Parecía una misión imposible. No había forma de confirmar que Anglés había estado en esos sitios", decía, desanimada, y así se lo hizo saber a través de videollamada a Jorge Saucedo y Genar Martí, los periodistas que comenzaron esta ardua labor de investigación.

Sin embargo, no cejó en su búsqueda. Sus pesquisas le llevaron hasta Jimmy Murray, director del Irish National Trust, quien le aseguró que "no era inusual" llevar un polizón a bordo. "Alguien debió informar (a Antonio Anglés) sobre cuándo salía el barco, el mejor momento para subirse y bajarse y la mejor ubicación para hacerlo".

Interrumpiendo su entrevista con Murray, el padre Iván le dio la noticia a la investigadora. "¿En serio? ¿Y sigue vivo?", preguntó ella con sorpresa. "Sí, lo he visto esta semana", confirmó. Moran volvió a comunicarse con Saucedo y Martí. "Me acaban de dar el nombre y el número de teléfono del hombre que puede probar algo realmente importante en este caso. Creo que tiene información relevante. Creo que va a ser un gran avance", les dijo.

