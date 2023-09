María Jiménez ha muerto en Sevilla este jueves a los 73 añosy para rendirle homenaje laSexta ha emitido 'María Jiménez: mi mundo es otro', el primer capítulo de la serie documental sobre ella.

La artista se sinceró sobre su vida personal y su trayectoria profesional recordando momentos tan importantes como el día que marcó su inicio en el mundo de la música.

"A los 15 años vi un cartel en el que ponía que se necesitaban chicas para trabajar de limpieza en Barcelona. En Sevilla haciendo lo mismo ganaba 500 pesetas en la época y en Barcelona me daban 2.500 y decidí irme. Mi infancia acabó, me sentí libre y liberada, de mi madre, que era mala conmigo. Mi madre me llamaba muy de tarde en tarde para decirme cuándo iba a mandar dinero. A mí me daba mucha tristeza y ahí empecé a darme cuenta de cómo iba a ser mi vida: trabajaba para toda la familia", explicó.

"Fue un cambio muy importante en mi vida, ahí empecé a aprenderlo todo. Ahí empezó a nacer María Jiménez", añadió.

Con el tiempo, llegó el punto de inflexión a partir del cual su vida no volvió a ser la misma: "Estando en Barcelona, estaba limpiando y vino un amigo, me llevó a comer a casa de unos amigos artistas, todos mariquitas, todos maricones. Cuando me escucharon cantar, dijeron que yo no limpiaba más suelos, que me iba a poner a cantar es mismo día y me despedí de la casa en la que estaba. Esa fue mi escuela".