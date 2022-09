Los coletazos de la pandemia de coronavirus nos privaron del D23 el año pasado con la promesa de que en este 2022 regresaría por todo lo alto. Y no han querido faltar a lo prometido porque a avalancha de anuncios ha sido masiva. Pero antes de meternos de lleno en ellos, aclarar un concepto. ¿Qué significa D23 y por qué se celebra? En esta expo, como la llaman los estadounidenses, se conmemora la existencia del club oficial de fans de Disney. El D23 toma su nombre de la inicial de Disney y del año en el que nació la compañía: 1923. Bastante simple si nos paramos a pensarlo. Curiosidades aparte, es hora de contaros todo lo que se ha anunciado.

Star Wars

'Andor'

Va la primera porque apenas quedan 10 días para su estreno. El tráiler deja a las claras lo que la serie de Cassian Andor nos va a ofrecer. Una nueva ración de esa Star Wars más sucia y menos heroica que tanto gustó en 'Rogue One'. Las peripecias de 'Andor' arrancan 5 años antes de la batalla de Yavin (cuando los rebeldes destruyen la primera Estrella de la Muerte). Veremos la génesis de la Alianza Rebelde en un época en la que el Imperio era todopoderosos y extremadamente cruel.

'The Mandalorian' (T3)

Uno de los grandes momentos de la convención sin duda. Por algo es la serie insignia de Disney+. Mando y Grogu vuelven a estar juntos tras lo visto en 'El libro de Boba Fett' pero el mandaloriano ha sido expulsado de su orden. Veremos hacia dónde se adentra la serie ahora pero, por lo que se ve en el tráiler, vamos a ver más soldados de Mandalore que nunca y las ruinas de su planeta natal.

'La remesa mala' (T2)

El escuadrón de clones más rebelde y disfuncional de Star Wars gustó tanto a los fans que Lucasfilm no tardó mucho en anunciar su segunda temporada. En la D23 se confirmó que el proyecto está en las últimas fases de postproducción y también la fecha exacta de su estreno: 4 de enero de 2023.

'La crónicas Jedi'

Nueva serie de animación centrada en el universo de los maestros y de los sables de luz. Esta serie de cortometrajes animados en 3D juntará un par de historias con personajes que son más que familiares y a los que podremos ver en una época anterior a las películas: Qui-Gon Jinn, Mace Windu y el conde Dooku antes de pasarse al Lado Oscuro se mezclarán con una historia en la que Ashoka llevará el peso protagonista. Pinta a serie imprescindible para los fans de esa galaxia tan, tan lejana y se estrena el 26 de octubre.

'Ashoka'

La serie de acción real sobre uno de los personajes que más protagonismo ha cogido ahora en Star Wars llegará el año que viene aunque no se quiso revelar demasiado todavía. Todo lo que se mostró de esta serie se enseñó a puerta cerrada.

'Skeleton crew'

Nueva serie cuyo principal reclamo será la presencia de un Jude Law que se suma a la nómina de actores de renombre que pasan a formar parte de Star Wars. De lo que se ha contado sobre esta serie os podemos decir que estará ambientada en la Nueva República (el periodo de tiempo posterior a 'El retorno del Jedi') y seguirá a un grupo de niños perdidos por toda la galaxia. Es otra de las series cuyo metraje también se mostró a puerta cerrada.

Marvel

'Loki' (T2)

Ha sido una de las series que llegaron sin hacer demasiado ruido y que se ha transformado en imprescindible dentro de esta extrañísima miríada de títulos en que se ha convertido la Fase 4 del UCM. Ke Huy Quan, el actor que hizo de 'Tapón' en 'Indiana Jones y el Templo Maldito' se une al reparto principal. En cuanto a la historia, Loki ha regresado a la Agencia de Variación Temporal pero nadie parece conocerle.

'Invasión secreta'

Este es otro de los proyectos más grandes de Marvel en formato serie para Disney+. En el cómic original, los skrulls (esos seres verdes que aparecieron como supuestos villanos en 'Capitana Marvel') llevan años infiltrados en nuestro planeta y suplantando a la mayoría de los superhéroes de Marvel. La serie parece que va a dar un giro algo más modesto ya que, tras los sucesos de 'Vengadores: Endgame', hay muchos superhéroes de los que salen en el cómic que ya no están. Kevin Feige ha decidido convertir 'Invasión secreta' en una serie de espías donde Nick Furia vuelve de dondequiera que haya estado y tendrá que desenmascarar a una escisión skrull que no es tan amigable como lo son Talos y el resto de sus amigos.

'Ironheart'

Echamos tanto de menos a Tony Stark que 'Ironheart' llegará para tratar de llenar ese vacío aunque sea parcialmente. Riri Williams es una joven tan brillante que ha sido capaz de emular la tecnología de Stark y desarrollar su propia armadura. La serie llegará en 2023, es de las que se mostró a puerta cerrada pero nos dejaron una semilla para que la pillemos con más ganas cuando llegue. Su protagonista, Riri Williams (Dominique Thorne) se dejará ver por primera vez en la secuela de 'Black Panther' que llega a los cines este otoño.

'Armor wars'

Don Cheadle volverá a meterse en la armadura de Máquina de Guerra. James Rhodes tendrá el protagonismo en esta serie cuyo dilema principal, según ha confirmado Disney, recaerá en "¿qué ocurre cuando la tecnología de Tony Stark cae en las manos equivocadas?".

'Echo'

La vimos por primera vez como secuaz de Kingpin en la serie 'Ojo de Halcón'. Maya López pasa de secundaria a protagonista principal en esta serie en la que querrá huir de su pasado delictivo pero Kingpin (cuya presencia se ha confirmado de la boca del propio Vincent D´Onofrio) no está dispuesto a dejarla escapar tan fácilmente.

'Daredevil: born again'

Otro de los platos fuertes de la noche. 'Daredevil' siempre se ha considerado como una de las mejores series de Marvel cuando en su día Disney y Netflix tenían un acuerdo para la creación y explotación de las series de Marvel. De hecho, podemos decir que fue la pionera antes de que Disney+ llegase y comenzase a explotar el filón. Con los derechos de esos súperhéroes de vuelta en la casa del ratón, Kevin Feige y los suyos no han tardado en rescatar al personaje. De hecho se va a contar con los mismos actores. Charlie Cox y Vincent D´Onofrio retomarán sus papeles como Matt Murdock y Kingpin pero, la serie no será una continuación. Cox reconoció que será "como empezar de nuevo". En cuanto a la historia, 'Born again' es, posiblemente el mejor cómic sobre el personaje. Una caída a los infiernos y un renacimiento. Veremos si son capaces de replicar el resultado en la pantalla.

Resto de Disney

'Willow'

Secuela directa llevada a serie de la mítica película de los años 80. Warwick Davis volverá a retomar su mítico rol del mago Willow en una nueva aventura para vencer a las fuerzas del mal. El tráiler no puede pintar más épico de cara a captar nuevos y jóvenes fans a la vez que los de siempre vuelven para comprobar cómo le han sentado los años a este cuento fantástico producido por George Lucas y dirigido por Ron Howard.

'Percy Jackson and the Olympians'

Otro de esos títulos que en su día fueron película y que ahora se han transformado en serie. Basada en el libro 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo', esta nueva ficción por episodios fue presentada en el D23 por sus protagonistas Walker Scobell, Aryan Simhadri y Leah Sava Jeffries.

'Vaya Santa Claus'

Ni siquiera Tim Allen ha querido perderse la oportunidad de volver a meterse en la piel de Papá Noel en una nueva serie que Disney+ tiene prácticamente lista. Llegará el 16 de noviembre a la plataforma a punto para la temporada navideña.

'Iwajú'

Primera vez que la división de animación de Disney se une a Kugali, una empresa de animación africana, para contar historias venidas de ese continente y que las podamos ver contadas por gente de allí, sin el sesgo que el resto del mundo podemos tener cuando hablamos de África. 'Iwajú' es una historia de ciencia-ficción que nos trae una Lagos futurista donde sus protagonistas, dos adolescentes nigerianos vivirán una gran aventura.

'Win or lose'

Serie de Pixar sobre el mundo del 'softball', un deporte parecido al béisbol. En 'Win or lose' seguiremos las peripecias de un equipo infantil que se prepara para el partido más decisivo de la temporada. Cada episodio está contado desde el punto de vista de un personaje diferente.

'Zootoopia+'

Fue la cinta que se llevó el Oscar a 'Mejor película de animación' en 2016. Ahora sus personajes regresan en forma de serie. Es más, la ficción será una antología de historias cortas. En cada una podremos seguir a varios de los personajes de la película original.

'El míster' (T2)

John Stamos regresa en la segunda temporada de una serie que a pesar de no haber sido ningún pelotazo, sí que ha cosechado una cantidad de seguidores lo suficientemente suculenta como para que Disney+ no haya dudado en renovarla por una segunda temporada. Se estrena el próximo 12 de octubre.

'Los Simpson' (T33)

¿Qué sería de nosotros sin la familia amarilla más famosa y longeva de la historia de las series? Homer, Marge, Bart y compañía vuelven una vez más fieles a su cita. Y ya van 33 temporadas. Pero no solo confirmamos que el próximo 5 de octubre llegan los nuevos episodios. Desde la D23 se ha asegurado que habrá temporada 34 y que tendrá dos especiales de Halloween y no solo uno como era lo normal hasta ahora.